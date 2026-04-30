Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Siber dolandırıcılara yönelik dev operasyon! 11 ilde eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var

Şanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen siber dolandırıcılara yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınırken toplam değeri 12 milyon TL olan 6 araca el konuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 13:51

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince siber dolandırıcılığa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

HABERİN ÖZETİ

Siber dolandırıcılara yönelik dev operasyon! 11 ilde eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa merkezli siber dolandırıcılığa yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla piyasa değerinin altında ürün satma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.
MASAK raporuna göre, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 200 milyon liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.
Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ile toplam değeri 12 milyon lira olan 6 araca el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Soruşturma devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Şüphelilerin, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla piyasa değerinin altında ürün satma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. MASAK raporuna göre, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 200 milyon liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.

Siber dolandırıcılara yönelik dev operasyon! 11 ilde eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

"Nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve ilgili kanuna muhalefet suçlarından, Şanlıurfa merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Siber dolandırıcılara yönelik dev operasyon! 11 ilde eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var

42 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ile toplam değeri 12 milyon lira olan 6 araca el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.