Siber dolandırıcılara yönelik dev operasyon! 11 ilde eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince siber dolandırıcılığa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla piyasa değerinin altında ürün satma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. MASAK raporuna göre, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 200 milyon liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

"Nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve ilgili kanuna muhalefet suçlarından, Şanlıurfa merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

42 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ile toplam değeri 12 milyon lira olan 6 araca el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.