SON DAKİKA!
Yenişehir Belediyesi operasyonunda şok detaylar! KHK ile ihraç olan şüpheliye neler yapmışlar neler: Milyonluk ödemeler, özel araçlar

Mersin Yenişehir Belediyesine yönelik düzenlenen operasyona ilişkin şoke eden detaylar ortaya çıktı. Biri başkan yardımcısı 12 şüphelinin tutuklandığı operasyonda kurumdan KHK ile ihraç edilen şahsa ödemeler yapıldığı ve otomobil tahsis edildiği ortaya çıktı. Belediye şirketi üzerinden kirası ödenen aracın sadece şüpheli tarafından değil eşinin de kullandığı öğrenildi.

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 11:53
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 11:56

Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda belediye başkan yardımcısı, şube müdürleri, belediye personeli ile şirket sahipleri dahil çok sayıda şüpheli tutuklandı. Operasyonun yankıları devam ederken, yeni detaylar gelmeye de devam ediyor. Rüşvetle işe girenler, belediyeye adım atmadan binlerce lira maaş alanlar tek tek deşifre edilirken, şimdi de KHK ile ihraç edilen şahsa özel aracın tahsis edilmesi ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Yenişehir Belediyesi operasyonunda şok detaylar! KHK ile ihraç olan şüpheliye neler yapmışlar neler: Milyonluk ödemeler, özel araçlar

Mersin Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda, KHK ile ihraç edilmiş bir şahsa özel araç tahsis edildiği ve bu kişinin şirketler aracılığıyla belediyeden milyonlarca lira aktarılmasına aracılık ettiği ortaya çıktı.
Operasyon kapsamında belediye başkan yardımcısı, şube müdürleri, personel ve şirket sahipleri dahil çok sayıda şüpheli tutuklandı.
KHK ile ihraç edilen A.U. (45) isimli şahsa, Yenişehir Belediyesi üzerinden özel araç kiralandığı ve bu aracın Mersin dışındaki işlerinde de kullanıldığı tespit edildi.
A.U.'nun bağlantılı olduğu 3 şirkete belediyeden eğitim hizmeti adı altında 11 milyon 128 bin TL para transferi yapıldığı belirlendi.
Ayrıca, şirket yöneticisi C.D. ile A.U. arasında 1 milyon 360 bin TL'lik hesap hareketi tespit edildi.
İddialara göre A.U., dönemin başkan yardımcıları ve strateji müdürleri aracılığıyla firmalar adına ihalelere fesat karıştırdı ve hizmet verilmiş gibi gösterilerek ödeme alındı.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Yenişehir Belediyesi operasyonunda şok detaylar! KHK ile ihraç olan şüpheliye neler yapmışlar neler: Milyonluk ödemeler, özel araçlar

KHK İLE İHRAÇ OLAN İSME ÖZEL ARAÇ VE ÖDEMELER

Daha önce işe gitmeden 23 ay süreyle maaş alanın da, rüşvetle işe alımların ortaya çıkarıldığı yolsuzluk operasyonunda yeni bilgilere de ulaşıldı. Alınan son bilgiye göre, İstanbul'da bir belediyede zabıta olarak görev yaparken başka bir belediyeye veri kontrol işletmeni olarak geçen A.U. (45) 2017 yılında KHK ile ihraç oldu. İhraç olduktan sonra "Eğitim ve Danışmanlık" şirketleri aracılığıyla CHP'li belediyelerle bağ kurduğu öğrenilen A.U.'ya ise Yenişehir Belediyesi üzerinden tanınan imkanlar ise dikkat çekti. Hem yazılım programları hem de düzenlenmiş gibi gösterilen eğitimlerden sözde çalıştığını iddia ettiği şirketlere milyonlar aktarılmasına aracılık ettiği ileri sürülen A.U.'ya bir de kullanması için hususi olarak otomobil kiralandığı ortaya çıktı.

Yenişehir Belediyesi operasyonunda şok detaylar! KHK ile ihraç olan şüpheliye neler yapmışlar neler: Milyonluk ödemeler, özel araçlar

PARASINI BELEDİYE ÖDEMİŞ

Öte yandan Yenişehir Belediyesi'ne bağlı şirket tarafından kiralanan otomobili A.U.'nun Mersin'in dışında şehirler arası işlerinde de kullandığı polisin çalışmasıyla belgelendi. Belediyeye ait otomobili, A.U'nın eşinin de kullandığı ortaya çıktı. A.U.. araçla ilgili savunmasında," Yenişehir Belediyesi Personel Limited Şirketi aracı kullanmam için bana teslim etti. İl dışlarında acil işim olduğunda bu aracı kullandım. Bu işlem için herhangi bir evrak düzenlenmemiştir. Ben bu aracı sadece ulaşımımı sağlamak amacıyla kullandım" dediği öğrenildi.

Yenişehir Belediyesi operasyonunda şok detaylar! KHK ile ihraç olan şüpheliye neler yapmışlar neler: Milyonluk ödemeler, özel araçlar


Belediyeye ait aracı kullanırken yorgunluktan dolayı dinlendiği zamanlarda eşine verdiğini de ileri süren A.U. eşinin hiçbir zaman bu aracı kendisi yokken kullanmadığını ileri sürdü. Ancak kamera kayıtları A.U'nun bu ifadelerini yalanladı. Kameralara yansıyan görüntülerin bazılarında A.U.'nin eşinin otomobili kullandığı, hatta yanındaki koltukta ise kendisinin olmadığı, çocuğunun oturduğu yer aldı.

1 MİLYONU AŞKIN ÖDEME YAPILMIŞ

Öte yandan, yapılan incelemelerde şüpheli A.U.'nun bağlantılı olduğu 3 şirkete belediyeden eğitim hizmeti adı altında 11 milyon 128 bin TL para transferi gerçekleştiği raporlara yansıdı. Ayrıca şirketlerden birinin yöneticisi olan C.D. ile A.U. arasında 1 milyon 360 bin TL'lik hesap hareketi tespit edildi.

Başkan yardımcısı, şube müdürleri ve şirket sahipleriyle sürekli irtibat kuran şüpheli A.U. hakkında, H.S.'yle birlikte hareket ederek C.D. ve yakınları adına bir den fazla firma kurduğu iddia ediliyor. İddialar arasında dönemin başkan yardımcılarından biri ve strateji müdürü aracılığıyla eğitim hizmetinin doğrudan alım ve ihalelerin şartname ve diğer bilgilerine elde ettikleri paravan olarak kurdukları firmalar adına doğrudan alım ve ihaleler alarak ihaleye fesat karıştırdıkları, her hangi bir eğitim hizmeti vermeden eğitim hizmeti verilmiş gibi gösterilerek edimin ifasına fesat karıştırdıkları da yer alıyor.

