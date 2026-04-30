ABD ilk kez 'Dark Eagle' hipersonik füzesini Orta Doğu'ya konuşlandıracak! Pentagon saldırı hazırlığında

ABD'nin, İran'a saldırıya hazırlandığı iddia edildi. Pentagon'un, ABD Başkanı Donald Trump'a saldırı planını sunacağı öne sürüldü. Ayrıca ABD ordusunun uzun menzilli 'Dark Eagle' hipersonik füzesini Orta Doğu'ya göndermeyi düşündüğü iddialar arasında.

ABD ilk kez 'Dark Eagle' hipersonik füzesini Orta Doğu'ya konuşlandıracak! Pentagon saldırı hazırlığında
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 11:40

ABD ordusunun, uzun menzilli hipersonik füzesini Orta Doğu'ya göndermeyi düşündüğü öne sürüldü. ABD'nin amacının 'da konuşlandırılmış balistik füze fırlatma rampalarını vurmak için kullanabileceği değerlendiriliyor.

ABD ilk kez 'Dark Eagle' hipersonik füzesini Orta Doğu'ya konuşlandıracak! Pentagon saldırı hazırlığında

ABD ilk kez 'Dark Eagle' hipersonik füzesini Orta Doğu'ya konuşlandıracak! Pentagon saldırı hazırlığında

ABD ordusunun, İran'da konuşlandırılmış balistik füze fırlatma rampalarını vurmak amacıyla Orta Doğu'ya uzun menzilli hipersonik füzesi Dark Eagle'ı göndermeyi düşündüğü ve Pentagon'un da İran'a yönelik yeni saldırı planları hazırladığı öne sürüldü.
ABD ordusunun, 1.725 mil menzile sahip olduğu belirtilen Dark Eagle hipersonik füzesini Orta Doğu'ya göndermeyi değerlendirdiği iddia ediliyor.
Bu füzelerin, İran'da konuşlandırılmış balistik füze fırlatma rampalarını vurmak için kullanılabileceği değerlendiriliyor.
Her bir füzenin maliyetinin yaklaşık 15 milyon dolar, her bir bataryanın ise yaklaşık 2,7 milyar dolar olacağı belirtildi.
Pentagon'un, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini kırmak için 'kısa ve şiddetli' saldırılar ve altyapıyı hedef alan planlar hazırladığı öne sürülüyor.
CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'da olası bir askeri harekatla ilgili yeni planlar hakkında brifing vereceği bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
ABD ilk kez 'Dark Eagle' hipersonik füzesini Orta Doğu'ya konuşlandıracak! Pentagon saldırı hazırlığında

Bloomberg'in haberine göre, ABD ordusunun uzun menzilli hipersonik silahı olan Dark Eagle'ın, Kongre Kütüphanesi'ne göre 1.725 mil menzile sahip olduğu ve özellikle "zamana duyarlı ve ağır savunulan hedeflere" karşı "uzun menzilli konvansiyonel hassas vuruş yeteneği" için üretildiği belirtildi. İsmi açıklanmayan bir kaynak, her füzenin maliyetinin yaklaşık 15 milyon dolar, her bir bataryanın ise yaklaşık 2,7 milyar dolar olacağını belirtti.

ABD ilk kez 'Dark Eagle' hipersonik füzesini Orta Doğu'ya konuşlandıracak! Pentagon saldırı hazırlığında

PENTAGON İRAN'A SALDIRI PLANINI TRUMP'A SUNACAK

Öte yandan 'un da yeni saldırı planını hazırladığı öne sürüldü. Pentagon'un İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini kırmak için 'kısa ve şiddetli' saldırılar hazırladığı belirtildi. ABD’nin, rejimi müzakere masasına geri dönmeye zorlamadan önce altyapıyı hedef alan planlar üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

ABD ilk kez 'Dark Eagle' hipersonik füzesini Orta Doğu'ya konuşlandıracak! Pentagon saldırı hazırlığında

Axios’un haberinde, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İran'da olası bir askeri harekatla ilgili yeni planlar hakkında ABD Başkanı 'a perşembe günü brifing vereceği bildirildi.

ABD ilk kez 'Dark Eagle' hipersonik füzesini Orta Doğu'ya konuşlandıracak! Pentagon saldırı hazırlığında
ABD ilk kez 'Dark Eagle' hipersonik füzesini Orta Doğu'ya konuşlandıracak! Pentagon saldırı hazırlığında
