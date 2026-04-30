ABD ilk kez 'Dark Eagle' hipersonik füzesini Orta Doğu'ya konuşlandıracak! Pentagon saldırı hazırlığında

ABD ordusunun, uzun menzilli hipersonik füzesini Orta Doğu'ya göndermeyi düşündüğü öne sürüldü. ABD'nin amacının İran'da konuşlandırılmış balistik füze fırlatma rampalarını vurmak için kullanabileceği değerlendiriliyor.
Bloomberg'in haberine göre, ABD ordusunun uzun menzilli hipersonik silahı olan Dark Eagle'ın, Kongre Kütüphanesi'ne göre 1.725 mil menzile sahip olduğu ve özellikle "zamana duyarlı ve ağır savunulan hedeflere" karşı "uzun menzilli konvansiyonel hassas vuruş yeteneği" için üretildiği belirtildi. İsmi açıklanmayan bir kaynak, her füzenin maliyetinin yaklaşık 15 milyon dolar, her bir bataryanın ise yaklaşık 2,7 milyar dolar olacağını belirtti.
Öte yandan Pentagon'un da yeni saldırı planını hazırladığı öne sürüldü. Pentagon'un İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini kırmak için 'kısa ve şiddetli' saldırılar hazırladığı belirtildi. ABD’nin, rejimi müzakere masasına geri dönmeye zorlamadan önce altyapıyı hedef alan planlar üzerinde çalıştığı öne sürüldü.
Axios’un haberinde, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İran'da olası bir askeri harekatla ilgili yeni planlar hakkında ABD Başkanı Donald Trump'a perşembe günü brifing vereceği bildirildi.