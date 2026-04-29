Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump'tan ABD'nin 250. yılına özel pasaport: Kendi fotoğrafını bastıracak

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın 250. yılına özel olarak pasaportlara kendi fotoğrafını bastıracak. Yeni pasaportlarda Trump'ın fotoğrafı olacak.

Trump'tan ABD'nin 250. yılına özel pasaport: Kendi fotoğrafını bastıracak
ABD Başkanı , ülkesinin 250. yıldönümü için bazı değişiklikler yapma kararı aldı. ABD'nin kuruluş yıldönümü için bu yıl yeni pasaport alacak ABD'lilerin yeni tasarımlı pasaporta sahip olacağı öğrenildi.

Trump'tan ABD'nin 250. yılına özel pasaport: Kendi fotoğrafını bastıracak

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 250. yıldönümü dolayısıyla yeni tasarımlı ABD pasaportlarına kendi fotoğrafını ve özel görselleri bastıracak.
Yeni ABD pasaportlarının iç kapağında Bağımsızlık Bildirgesi ve dalgalanan Amerikan bayrağı önünde Trump'ın gravür tarzı bir portresi yer alacak.
Portrenin altında Başkan'ın altın rengindeki imzası ve "Amerika Birleşik Devletleri" yazısı bulunacak.
Ressam John Trumbull'un, kurucu babaların Bağımsızlık Bildirgesi'ni imzalamasını tasvir eden tablosu ayrı bir sayfada sergilenecek.
Arka kapakta, 1777'de kabul edilen ilk resmi Amerikan bayrağının lacivert ve altın renkli versiyonu üzerine "250" sayısı yerleştirilmiş olacak.
Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın 250. yıldönümünü anmak için sınırlı sayıda özel tasarım ABD pasaportu çıkaracak.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, yeni ABD pasaportlarına kendi fotoğrafını bastıracak. Yayınlanan görsellerde pasaportun iç kapağında Bağımsızlık Bildirgesi ve dalgalanan Amerikan bayrağı önünde Trump'ın gravür tarzı bir portresi görülüyor. Başkanın altın rengindeki imzası, portresinin hemen altında, "Amerika Birleşik Devletleri" yazısıyla birlikte yer alıyor.

Trump'tan ABD'nin 250. yılına özel pasaport: Kendi fotoğrafını bastıracak

13 YILDIZ ORTASINA 250 SAYISI

Ressam John Trumbull'un, kurucu babaların Bağımsızlık Bildirgesi'ni imzalamasını tasvir eden ikonik tablosu, ayrı bir sayfada, Amerikan bayrağının üzerine yerleştirilmiş olarak sergilenecek.

Arka kapakta ise, 1777'de Kongre tarafından kabul edilen ilk resmi Amerikan bayrağının lacivert ve altın renkli bir versiyonu yer alacak, ancak 13 yıldızın ortasına "250" sayısı yerleştirilmiş olacak.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tommy Pigott yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayında Amerika'nın 250. yıldönümünü kutlarken, Dışişleri Bakanlığı bu tarihi olayı anmak için sınırlı sayıda özel tasarım ABD pasaportu çıkarmaya hazırlanıyor" dedi.

