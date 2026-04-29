Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İran, 'Soğuk Savaş' aşamasına doğru ilerliyor! Trump Hürmüz ablukasını uzatacak
ABD, İsrail, İran savaşında müzakere belirsizliği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 'çöküşte' olduğunu söylediğini aktardı ve görüşmek istediklerini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı ve ABD ablukasında olması nedeniyle geçişlerde ciddi bir düşüş var. Trump ise ablukayı kaldırmayacağını hatta uzatacağına dair sinyaller verdi. Körfez ülkeleri, İran'ın misillemeleri sırasında aldığı zararların ardından füze ve İHA'lara karşı erken uyarı sistemlerini geliştirme kararı aldı. Ayrıca ülkeler arasındaki askeri entegrasyon da artırılacak. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor.
ABD: İRAN'DA ENFLASYON 2 KATINA ÇIKTI
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Trump'ın maksimum baskı kampanyası kapsamında İran'da enflasyon iki katına çıktı ve para birimi hızla değer kaybetti" dedi.
TRUMP HÜRMÜZ ABLUKASINI UZATACAK
ABD Başkanı Donald Trump, danışmanlarına İran’a yönelik ablukanın uzatılması için hazırlık yapma talimatı verdi. ABD ordusunun Trump'ın talimatı doğrultusunda hazırlıklara başladığı öne sürüldü.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEÇİŞLER YÜZDE 95 AZALDI
Birleşmiş Milletler (BM), ABD-İsrail ile İran savaşının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda kısıtlamalar nedeniyle gemi geçişlerinin yüzde 95,3 azaldığını belirtti.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A UYARI
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail, Lübnan ile müzakereler için iki haftadan fazla süre vermeyecek. Ayrıca İsrail "süresiz olarak bekleyemeyeceği" konusunda uyardı.
KÖRFEZ ÜLKELERİ HAREKETE GEÇTİ!
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Suudi Arabistan'da gerçekleşen toplantıda, KİK ülkeleri arasındaki askeri entegrasyonun güçlendirilmesi ve balistik füzelere karşı erken uyarı sistemi projelerinin hızlandırılması kararı alındığını belirtti.