ABD ve İran, 'Soğuk Savaş' aşamasına doğru ilerliyor! Trump Hürmüz ablukasını uzatacak

ABD, İsrail, İran savaşında müzakere belirsizliği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 'çöküşte' olduğunu söylediğini aktardı ve görüşmek istediklerini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı ve ABD ablukasında olması nedeniyle geçişlerde ciddi bir düşüş var. Trump ise ablukayı kaldırmayacağını hatta uzatacağına dair sinyaller verdi. Körfez ülkeleri, İran'ın misillemeleri sırasında aldığı zararların ardından füze ve İHA'lara karşı erken uyarı sistemlerini geliştirme kararı aldı. Ayrıca ülkeler arasındaki askeri entegrasyon da artırılacak. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor.

İşte ABD, İsrail, İran savaşında yaşanan son gelişmeler...