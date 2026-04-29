Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Resim

Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

29.04.2026

ABD ve İran, 'Soğuk Savaş' aşamasına doğru ilerliyor! Trump Hürmüz ablukasını uzatacak

ABD, İsrail, İran savaşında müzakere belirsizliği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 'çöküşte' olduğunu söylediğini aktardı ve görüşmek istediklerini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı ve ABD ablukasında olması nedeniyle geçişlerde ciddi bir düşüş var. Trump ise ablukayı kaldırmayacağını hatta uzatacağına dair sinyaller verdi. Körfez ülkeleri, İran'ın misillemeleri sırasında aldığı zararların ardından füze ve İHA'lara karşı erken uyarı sistemlerini geliştirme kararı aldı. Ayrıca ülkeler arasındaki askeri entegrasyon da artırılacak. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor. 

İşte ABD, İsrail, İran savaşında yaşanan son gelişmeler...

İkon
Tarih 09:13

ABD: İRAN'DA ENFLASYON 2 KATINA ÇIKTI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Trump'ın maksimum baskı kampanyası kapsamında İran'da enflasyon iki katına çıktı ve para birimi hızla değer kaybetti" dedi.

İkon
Tarih 07:28

TRUMP HÜRMÜZ ABLUKASINI UZATACAK

ABD Başkanı Donald Trump, danışmanlarına İran’a yönelik ablukanın uzatılması için hazırlık yapma talimatı verdi. ABD ordusunun Trump'ın talimatı doğrultusunda hazırlıklara başladığı öne sürüldü.

 

İkon
Tarih 06:47

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEÇİŞLER YÜZDE 95 AZALDI

Birleşmiş Milletler (BM), ABD-İsrail ile İran savaşının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda kısıtlamalar nedeniyle gemi geçişlerinin yüzde 95,3 azaldığını belirtti. 

İkon
Tarih 05:58

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A UYARI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail, Lübnan ile müzakereler için iki haftadan fazla süre vermeyecek. Ayrıca İsrail "süresiz olarak bekleyemeyeceği" konusunda uyardı. 

İkon
Tarih 01:42

KÖRFEZ ÜLKELERİ HAREKETE GEÇTİ!

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Suudi Arabistan'da gerçekleşen toplantıda, KİK ülkeleri arasındaki askeri entegrasyonun güçlendirilmesi ve balistik füzelere karşı erken uyarı sistemi projelerinin hızlandırılması kararı alındığını belirtti.

İkon
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.