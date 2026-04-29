Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Donald Trump'tan Almanya Başbakanı Merz'e İran tepkisi: Ne konuştuğunu bilmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ABD'yi aşağılıyor" diyerek savaşla ilgili eleştirilerde bulunan Almanya Başbakanı Merz'e tepki gösterdi. Trump, "Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor. Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer alanlarda bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 06:38
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 06:56

savaşı nedeniyle görüş ayrılığı yaşayan Başkanı ile Başbakanı Friedrich Merz arasındaki gerginlik devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran savaşıyla ilgili eleştirilerine sert tepki göstererek, Merz'in ne hakkında konuştuğunu bilmediğini ve Almanya'nın ekonomik durumunun kötü olmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi.
ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merz'in İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşündüğünü iddia etti.
Trump, İran'ın nükleer silahı olsaydı tüm dünyanın rehin alınmış olacağını belirtti.
Merz, ABD'nin İran'daki savaşa plansız girdiğini ve çatışmayı sonlandıramadığını savunarak, ABD halkının İran yönetimi tarafından aşağılandığını ifade etti.
Merz ayrıca, ABD ve İsrail'in İran sorununu birkaç gün içinde çözeceklerini varsaydıklarını ancak sorunun çözülmediğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Almanya Başbakanı Merz'in İran savaşıyla ilgili eleştirilerine ABD Başkanı Donald Trump'tan sert tepki geldi. Trump, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor. İran'ın nükleer silahı olsaydı tüm dünya rehin alınmış olurdu." ifadelerini kullandı.

Diğer ülkelerin çok önceden yapması gereken şeyi kendisinin İran'a yaptığını savunan Trump, "Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer alanlarda bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil" dedi.

MERZ: ABD, İRAN TARAFINDAN AŞAĞILANIYOR!

Merz, dün iki farklı açıklamasında ABD’yi İran üzerinden eleştirmişti. Merz, ilk açıklamasında, "ABD, İran'daki bu savaşa hiçbir planı olmadan girdi, şimdi de çatışmayı sonlandıramıyor. ABD halkı İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor" ifadelerini kullanmıştı.

İran savaşıyla ilgili bir açıklama daha yapan Merz, ABD ve İsrail’i İran konusundaki tutumları nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş, "Bunun nedeni çok basit. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaymışlardı ve bugün anlamamız gereken şey, sorunun çözülmediğidir" demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump ve Netanyahu arasında Lübnan anlaşmazlığı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'nin abluka tehdidine İran'dan cevap: Müzakereyi kabul etmiyoruz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump, İran'ın teklifinden memnun kalmadı! ABD ve İran arasında görüşme sinyali
ETİKETLER
#Almanya
#donald trump
#abd
#iran
#Friedrich Merz
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.