İran savaşı nedeniyle görüş ayrılığı yaşayan ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasındaki gerginlik devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Donald Trump'tan Almanya Başbakanı Merz'e İran tepkisi: Ne konuştuğunu bilmiyor ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran savaşıyla ilgili eleştirilerine sert tepki göstererek, Merz'in ne hakkında konuştuğunu bilmediğini ve Almanya'nın ekonomik durumunun kötü olmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi. ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merz'in İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşündüğünü iddia etti. Trump, İran'ın nükleer silahı olsaydı tüm dünyanın rehin alınmış olacağını belirtti. Merz, ABD'nin İran'daki savaşa plansız girdiğini ve çatışmayı sonlandıramadığını savunarak, ABD halkının İran yönetimi tarafından aşağılandığını ifade etti. Merz ayrıca, ABD ve İsrail'in İran sorununu birkaç gün içinde çözeceklerini varsaydıklarını ancak sorunun çözülmediğini belirtti.

Almanya Başbakanı Merz'in İran savaşıyla ilgili eleştirilerine ABD Başkanı Donald Trump'tan sert tepki geldi. Trump, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor. İran'ın nükleer silahı olsaydı tüm dünya rehin alınmış olurdu." ifadelerini kullandı.

Diğer ülkelerin çok önceden yapması gereken şeyi kendisinin İran'a yaptığını savunan Trump, "Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer alanlarda bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil" dedi.

MERZ: ABD, İRAN TARAFINDAN AŞAĞILANIYOR!

Merz, dün iki farklı açıklamasında ABD’yi İran üzerinden eleştirmişti. Merz, ilk açıklamasında, "ABD, İran'daki bu savaşa hiçbir planı olmadan girdi, şimdi de çatışmayı sonlandıramıyor. ABD halkı İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor" ifadelerini kullanmıştı.

İran savaşıyla ilgili bir açıklama daha yapan Merz, ABD ve İsrail’i İran konusundaki tutumları nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş, "Bunun nedeni çok basit. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaymışlardı ve bugün anlamamız gereken şey, sorunun çözülmediğidir" demişti.