Trump, İran'ın teklifinden memnun kalmadı! ABD ve İran arasında görüşme sinyali
ABD, İsrail, İran savaşında müzakere belirsizliği sürüyor. İran, ABD'ye nükleer programı içermeyen bir teklifte bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise teklifin ardından bir görüşme gerçekleştirilebileceğini söyledi. Fakat teklifin nükleeri kapsamaması nedeniyle Trump'ın pek de hoşuna gitmediği belirtildi. ABD, görüşmelerin medya üzerinden yürütülmeyeceğini, diplomatik sürecin ise 'hassas' olduğunu aktardı. İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırıları ve yıkımları ise ateşkese rağmen devam ediyor.
İşte ABD, İran, İsrail arasında yaşanan son gelişmeler...
TRUMP İRAN'IN TEKLİFİNDEN MEMNUN DEĞİL
ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Trump’ın İran’ın teklifini Tahran’ın nükleer programına değinmediği gerekçesiyle beğenmediği iddia edildi. Haberde, bir yetkilinin Trump hakkında "Teklifi pek sevmedi" dediği kaydedildi.
İRAN'DAN ABD'YE YAPTIRIM TEPKİSİ
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, İran’a yönelik yaptırımların henüz kaldırılmaması gerektiği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Bekayi, yaptığı paylaşımda, “Avrupa Birliği'nin İran'a karşı insanlık dışı yaptırımları asla insan hakları ile ilgili değil. Bu yaptırımlar sıradan İranlıların temel haklarını çiğnemek için tasarlandı. Kimse bu modası geçmiş ahlak tiyatrosunu dikkate almaz.” ifadelerini kullandı.
''MÜZAKERELER MEDYA ÜZERİNDEN YÜRÜMEYECEK''
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, ABD basınına İran-ABD müzakerelerine ilişkin açıklamada bulundu. Wales, ABD'nin İran ile müzakereleri medya üzerinden yürütmeyeceğini belirterek, "Bunlar hassas diplomatik görüşmelerdir ve ABD müzakerelerini medya aracılığıyla yürütmeyecek" dedi. Wales, "Başkan'ın da belirttiği gibi ABD tüm kozları elinde bulundurmakta ve yalnızca Amerikan halkını her şeyin önünde tutan, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyecek bir anlaşmayı kabul edecektir" dedi.
''ANLAŞMA NÜKLEERİ KAPSAMALI''
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran yönetiminin, ABD ile anlaşmaya varma konusunda "ciddi" olduğunu düşündüğünü ancak yapılacak herhangi bir anlaşmanın, İran'ın nükleer silah edinmesini kesin olarak engellemesi gerektiğini belirtti.
İRAN HAVA YOLLARIYLA İŞ YAPANLARA YAPTIRIM SİNYALİ
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım uygulanan İran hava yollarıyla iş yapanların ABD yaptırımlarına maruz kalabileceğini bildirdi. Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Yaptırım uygulanan İran hava yollarıyla iş yapmanın, "ABD yaptırımlarına maruz kalma riski taşıdığını" belirten Bessent, yabancı hükümetlere, yetki alanlarındaki şirketlerin söz konusu uçaklara jet yakıtı, ikram, iniş ücretleri veya bakım dahil olmak üzere herhangi bir hizmet sunmamasını sağlamak için gerekli tüm adımları atma çağrısında bulundu.