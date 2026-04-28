SON DAKİKA!
Trump ve Netanyahu arasında Lübnan anlaşmazlığı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Netanyahu’yu Lübnan’daki ateşkesi riske atacak saldırılardan kaçınması konusunda uyardığı basına yansıdı. Netanyahu ise saldırıların kuzey sınırındaki güvenlik gerekçesiyle sürmesi gerektiğini savundu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD Başkanı Trump, Başbakan Netanyahu ile bugün Lübnan'daki durumu ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Habere göre Netanyahu görüşmede, İsrail askerlerinin ve kuzey sınırındaki yerleşimlerin güvenliğini Lübnan’a düzenledikleri saldırılara gerekçe göstererek saldırıların devam etmesi gerektiğini savundu.

Trump ise Netanyahu’yu Lübnan’da varılan ateşkesi tehlikeye atacak saldırılardan kaçınmaları konusunda uyardı.

Netanyahu ayrıca telefon görüşmesine ilişkin bilgilendirdiği Güvenlik Kabinesi üyelerine, Trump'ın İran ve Lübnan konularının birbiriyle doğrudan bağlantılı olduğu fikrinde olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen işgal ettiği alanlar ve kuzeyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

İSRAİL ORDUSU ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

