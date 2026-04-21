ABD'nin abluka tehdidine İran'dan cevap: Müzakereyi kabul etmiyoruz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukayı sürdürme tehdidine cevap verdi. Galibaf, "Tehditlerin gölgesinde yapılacak müzakereyi kabul etmiyoruz" dedi.

ABD'nin abluka tehdidine İran'dan cevap: Müzakereyi kabul etmiyoruz
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'a uyguladığı abluka ve ateşkes ihlalleri nedeniyle müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek istediğini belirterek, tehditler altında müzakere kabul etmediklerini ve yeni kozlarının hazır olduğunu ifade etti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile yapılması beklenen yeni müzakerelere dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek veya savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirtti.
İran'ın tehditlerin gölgesinde yapılacak herhangi bir müzakereyi kabul etmediğini ve son iki haftadır savaş alanında yeni kozlar oynamak için hazırlandıklarını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump gün erken saatlerde yaptığı açıklamada, İran ile devam eden savaşı açık ara kazandıklarını öne sürmüş ve bir 'anlaşma' olana kadar kaldırmayacakları ablukanın İran'ı tamamen çökerttiğini iddia etmişti.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

"MÜZAKERE MASASINI TESLİMİYETE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR"

Muhammed Bakır Galibaf mesajında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesine abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek veya savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirtti.

"YENİ KOZLARIMIZ HAZIR"

Galibaf, "Tehditlerin gölgesinde yapılacak herhangi bir müzakereyi kabul etmiyoruz. Son iki haftadır, savaş alanında yeni kozlarımızı oynamak için hazırlandık" ifadelerini kullandı.

ABD'nin abluka tehdidine İran'dan cevap: Müzakereyi kabul etmiyoruz

TRUMP, ABLUKAYI SÜRDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald , günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada İran ile devam eden savaşı açık ara kazandıklarını öne sürerek, "Bir ‘anlaşma’ olana kadar kaldırmayacağımız ablukanın İran’ı tamamen çökerttiğini görüyorlar. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. Bu, kısa vadede bile sürdürülemez bir rakam" açıklamasında bulunmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan İran'a teşekkür: 'Yüzlerce gemiyi bize gönderdi'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD, İran savaşı denize taşındı: Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar! İsrail, Lübnan işgalini sürdürüyor
ETİKETLER
#abd
#iran
#trump
#Müzakere
#Galibaf
#Dünya
