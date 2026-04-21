İran'dan ABD ile yapılması beklenen yeni müzakerelere dair açıklama geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

HABERİN ÖZETİ ABD'nin abluka tehdidine İran'dan cevap: Müzakereyi kabul etmiyoruz İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'a uyguladığı abluka ve ateşkes ihlalleri nedeniyle müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek istediğini belirterek, tehditler altında müzakere kabul etmediklerini ve yeni kozlarının hazır olduğunu ifade etti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile yapılması beklenen yeni müzakerelere dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek veya savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirtti. İran'ın tehditlerin gölgesinde yapılacak herhangi bir müzakereyi kabul etmediğini ve son iki haftadır savaş alanında yeni kozlar oynamak için hazırlandıklarını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump gün erken saatlerde yaptığı açıklamada, İran ile devam eden savaşı açık ara kazandıklarını öne sürmüş ve bir 'anlaşma' olana kadar kaldırmayacakları ablukanın İran'ı tamamen çökerttiğini iddia etmişti.

"MÜZAKERE MASASINI TESLİMİYETE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR"

Muhammed Bakır Galibaf mesajında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesine abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek veya savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirtti.

"YENİ KOZLARIMIZ HAZIR"

Galibaf, "Tehditlerin gölgesinde yapılacak herhangi bir müzakereyi kabul etmiyoruz. Son iki haftadır, savaş alanında yeni kozlarımızı oynamak için hazırlandık" ifadelerini kullandı.

TRUMP, ABLUKAYI SÜRDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada İran ile devam eden savaşı açık ara kazandıklarını öne sürerek, "Bir ‘anlaşma’ olana kadar kaldırmayacağımız ablukanın İran’ı tamamen çökerttiğini görüyorlar. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. Bu, kısa vadede bile sürdürülemez bir rakam" açıklamasında bulunmuştu.