ABD'nin abluka tehdidine İran'dan cevap: Müzakereyi kabul etmiyoruz

İran'dan ABD ile yapılması beklenen yeni müzakerelere dair açıklama geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Muhammed Bakır Galibaf mesajında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesine abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek veya savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirtti.
Galibaf, "Tehditlerin gölgesinde yapılacak herhangi bir müzakereyi kabul etmiyoruz. Son iki haftadır, savaş alanında yeni kozlarımızı oynamak için hazırlandık" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada İran ile devam eden savaşı açık ara kazandıklarını öne sürerek, "Bir ‘anlaşma’ olana kadar kaldırmayacağımız ablukanın İran’ı tamamen çökerttiğini görüyorlar. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. Bu, kısa vadede bile sürdürülemez bir rakam" açıklamasında bulunmuştu.