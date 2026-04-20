Dünya
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Trump'tan İran'a teşekkür: 'Yüzlerce gemiyi bize gönderdi'

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen savaşı "açık ara" kazandıklarını belirterek, ekonomik ablukanın Tahran’ı tamamen çökerttiğini savundu. Medyayı "sahte haber" yapmakla suçlayan Trump, İran'ın petrol ihtiyacını karşılamak için rotayı ABD'ye kırdığını iddia ederek, İran'a teşekkür etti.

GİRİŞ:
20.04.2026
23:17
ABD Başkanı , sosyal hesabı üzerinden ’a yönelik açıklamalarına devam ediyor. Basın kuruluşlarını hedef alan Trump, İran’la savaşı kazandığını öne sürerek, "Bir savaşı açık ara kazanıyorum. Her şey çok iyi gidiyor. Ordumuz muhteşemdi ve eğer The New York Times gibi başarısız, Wall Street Journal gibi son derece korkunç ve iğrenç ya da artık neredeyse yok olmak üzere olan Washington Post gibi sahte habercileri okursanız, aslında savaşı kaybettiğimizi düşünürsünüz" dedi.

HABERİN ÖZETİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda İran ile savaşı kazandığını iddia ederek, basını başarısız haber yapmakla suçladı ve İran'ın ambargo nedeniyle günde 500 milyon dolar kaybettiğini belirtti.
Trump, bazı basın kuruluşlarının İran'la savaşı kaybettiği yönünde haberler yaptığını ancak ordusunun muhteşem olduğunu öne sürdü.
ABD Başkanı, İran donanmalarının, hava kuvvetlerinin, füze ve hava savunma sistemlerinin ve liderlerinin çoğunun ortadan kaldırıldığını iddia etti.
Trump, İran liderlerinin çoğunun öldürülmesini rejim değişikliği olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı, İran'ın bir 'anlaşma' olana kadar kaldırılmayacak ambargo nedeniyle günde 500 milyon dolar kaybettiğini belirtti.
Trump, ABD karşıtı medya kuruluşlarının İran'ın savaşı kazanmasını istediğini ancak bunun mümkün olmadığını ifade etti.
Trump, devam eden ambarko sonucu ABD'nin petrol satışlarının arttığını ima ederek, İran yönetiminin petrol almak için yüzlerce gemiyi ABD'ye yönlendirdiğini belirtti.
"GÜNDE 500 MİLYON DOLAR KAYBEDİYOR"

Trump, İran tarafının da kendisinin yalan olduğunu iddia ettiği haberleri okuduğunu ancak söz konusu haberlerin ardından donanmalarının, hava kuvvetlerinin, füze ve hava savunma sistemlerinin ve liderlerinin çoğunun ortadan kaldırıldığı gerçeğiyle yüzleştiğini ifade etti. Trump, İranlı liderlerin çoğunun öldürülmesini ise rejim değişikliği olarak nitelendirdi. Trump, "Belki de en önemlisi, bir ‘anlaşma’ olana kadar kaldırmayacağımız ablukanın İran’ı tamamen çökerttiğini görüyorlar. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. Bu, kısa vadede bile sürdürülemez bir rakam" dedi.

"İRAN KAZANSIN DİYE YALAN HABER YAPIYORLAR"

ABD karşıtı olan medya kuruluşlarının İran’ın savaşı kazanmasını istediğini ancak bunun mümkün olmadığını ifade eden Trump, "Çünkü yönetimde ben varım. Bu vatansever olmayan kişiler seçimde bana karşı sahip oldukları sınırlı gücün tamamını nasıl kullandılarsa, İran konusunda da aynısını yapmaya devam ediyorlar. Sonuç aynı olacak, zaten öyle" dedi.

"ÇOK TEŞEKKÜRLER"

Trump, yaptığı başka bir açıklamada ise devam eden abluka sonucu ABD’nin petrol satışlarının arttığını ima ederek, "İran yönetimi, petrol almak için yüzlerce gemiyi ABD’ye, özellikle de Texas, Louisiana ve Alaska’ya yönlendirdi. Çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

