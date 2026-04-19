ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosunda kabul edilen, FISA'nın 702'nci maddesinin geçerliliğinin 30 Nisan'a kadar uzatılmasına yönelik tasarıyı onayladı. Buna göre, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gibi kurumlar, yurt dışı iletişimleri mahkeme kararı olmaksızın toplama ve analiz etme yetkisini sürdürebilecek.

HABERİN ÖZETİ ABD'nin gözü kulağı herkesin üzerinde! Trump yetkisiz şekilde herkesi izletiyor, dinletiyor ABD Başkanı Donald Trump, FISA'nın 702'nci maddesinin geçerliliğini 30 Nisan'a kadar uzatan tasarıyı onaylayarak, istihbarat birimlerinin mahkeme kararı olmaksızın yurt dışı iletişimleri toplama ve analiz etme yetkisini sürdürmesine imkan tanıdı. ABD Başkanı Donald Trump, FISA'nın 702'nci maddesinin geçerliliğini 30 Nisan'a kadar uzatan tasarıyı onayladı. Bu onay ile CIA, NSA ve FBI gibi kurumlar, yurt dışı iletişimleri mahkeme kararı olmaksızın toplama ve analiz etme yetkisini sürdürecek. Tasarı, yabancı unsurların dinlenmesi sırasında bu kişilerle bağlantılı olduğu iddia edilen Amerikan vatandaşlarının da telefon ve yazışmalarının dinlenebilmesine ve takibine olanak tanıyor. Bu durum, Amerikan vatandaşlarının iletişimlerinin istihbarat birimlerince nasıl ele alındığına dair tartışmalara yol açıyor. Trump ve Cumhuriyetçiler düzenlemenin ulusal güvenlik için gerekli olduğunu savunurken, eleştiriler sivil özgürlükler üzerindeki etkilere odaklanıyor. Eleştiriler arasında, ABD vatandaşlarına ait e-posta, telefon görüşmesi ve mesajlara erişim için mahkeme kararı zorunluluğu getirilmesi talepleri yer alıyor.

AMERİKAN VATANDAŞLARI DA MERCEK ALTINDA

Tasarı, özellikle yabancı unsurların dinlenmesi esnasında bu kişilerle bağlantılı olduğu iddia edilen Amerikan vatandaşlarının da telefon ve yazışmalarının "yetkisiz şekilde" dinlenebilmesine ve takibine imkan tanıyan 702'nci maddenin, ABD istihbarat birimlerince ne şekilde uygulandığıyla ilgili tartışmalara neden oluyor.

ELEŞTİRİLER YAĞMUR OLDU YAĞDI

Trump ve Cumhuriyetçiler, düzenlemenin ulusal güvenlik açısından gerekli olduğunu savunurken tasarıya yönelik eleştiriler ise uygulamanın sivil özgürlükler üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

Eleştiriler arasında ABD vatandaşlarına ait e-posta, telefon görüşmesi ve mesajlara erişim için mahkeme kararı zorunluluğunun getirilmesi talepleri öne çıkıyor.