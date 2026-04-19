İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı krizi! İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor
ABD, İran, İsrail savaşında Hürmüz Boğazı krizi yeniden baş gösterdi. İran, ABD'nin şartları yerine getirmediğini belirterek cuma günü açtığı Hürmüz Boğazı'nı cumartesi günü kapattı. Tahran yönetimi, ABD ablukası devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile görüşmelerin 'çok iyi' gittiğini öne sürdü ve ''İran bize şantaj yapamaz'' açıklamasında bulundu. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...
İRAN'DA SİVİL UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLAYACAK
İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkede sivil uçuşların dört aşamalı olarak yeniden başlatılacağını açıkladı.
LÜBNAN'DA İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail ordusu, saldırılarla geçici ateşkesi ihlal ettiği Lübnan'ın güneyinde bir yedek askerinin öldürüldüğünü, 9 askerinin de yaralandığını duyurdu.
TRUMP'TAN İSRAİL'E ÖVGÜLER
ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından İsrail hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. İsrail’i sevenlerin yanı sıra sevmeyenlerin olabileceğini belirten Trump, "Bu ülke, ABD’nin büyük bir müttefiki olduğunu kanıtlamıştır. Cesur, atılgan, sadık ve zekiler. Çatışma ve gerginlik anlarında gerçek yüzlerini gösteren diğerlerinden farklı olarak, İsrail azimle savaşır ve nasıl kazanılacağını bilir" ifadelerini kullandı.