Savaş karşıtı Papa 14. Leo, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hedef alındıktan sonra kardeşine yönelik bir bombalı saldırı ihbarı yapıldı. Polis, Papa'nın New Lenox bölgesinde yaşayan John Prevost’un evine çarşamba akşamı bomba ihbarı yapıldığını bildirdi. Olayın ardından çevredeki evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

HABERİN ÖZETİ Trump'ın hedefindeki Papa 14. Leo'yu sarsan bomba ihbarı ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş karşıtı Papa 14. Leo'yu hedef almasının ardından Papa'nın kardeşine yönelik asılsız bir bombalı saldırı ihbarı yapıldı. New Lenox bölgesinde yaşayan Papa'nın kardeşi John Prevost'un evine bomba ihbarı yapıldı ve çevredeki evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis incelemeleri sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı ve bölgede herhangi bir patlayıcı bulunamadı. Soruşturma devam ederken, Papa 14. Leo'nun savaş karşıtı açıklamaları ve Trump'ın bu açıklamalara yönelik eleştirileri de haberde yer alıyor. Trump, Papa'yı suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf olmakla, dış politikada berbat olmakla ve radikal solun isteklerine boyun eğmekle suçlamıştı. Papa 14. Leo ise Trump'ın eleştirilerine karşılık siyasetçi olmadığını ve savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğini belirtmişti.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Polis yaptığı incelemelerin ardından tehdidin asılsız olduğu kanısına vardı. Bölgede herhangi bir patlayıcı ya da tehlikeli bir madde bulunmadı. Yetkililer, ihbarın kaynağını tespit etmek için soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

PAPA 14. LEO İLE TRUMP ARASINDA NELER OLDU?

Son dönemde sıkça savaş karşıtı açıklamalar yapan Papa 14. Leo'nun, 11 Nisan'da ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'daki görüşmeler sürerken Aziz Petrus Bazilikası'ndaki dünya barışı etkinliğinde, "Artık kendine ve paraya tapınmaya son. Güç gösterisine son. Savaşa son. Gerçek güç, hayata hizmet etmekte kendini gösterir." ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.

Basında, Papa'nın bu sözlerinin, hiç isim vermemesine karşın Trump'a yönelik olduğu değerlendirmelerine yer verilmişti.

''PAPA KENDİNE ÇEKİDÜZEN VERMELİ''

Papa'nın sözlerinin ardından Trump, 13 Nisan'da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Papa 14. Leo'nun "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savunmuş ve Papa 14. Leo'nun bu göreve sırf ABD'li olduğu ve kendisi Beyaz Saray'da bulunduğu için Kilise tarafından "onunla başa çıkmak" amacıyla getirildiğini iddia etmişti.

Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim şeyi tam olarak yaptığım için ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum. Leo, Papa olarak kendine çekidüzen vermeli, sağduyulu davranmalı, radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı ve siyasetçi değil de büyük bir Papa olmaya odaklanmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca ABD Başkanı Trump, eleştirilerinin ardından kendisini Hazreti İsa gibi tasvir eden bir görsel de paylaşmış, daha sonra bu paylaşımını silmişti.

Papa 14. Leo da 13 Nisan'da Cezayir'e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Onunla bir tartışmaya girmeye niyetim yok." demişti.