Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD lideri Trump, Vatikan lideri Papa 14. Leo'yu hedef aldı, demediğini bırakmadı!

ABD Başkanı Donald Trump ile Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Trump, Papa 14. Leo'nun savaş karşıtı söylemlerini sert sözlerle eleştirdi ve kendisine 'çeki düzen' vermesi gerektiğini söyledi. Hatta Trump, "Ben Beyaz Saray'da olmasaydım, Leo da Vatikan'da olmazdı" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
ABD lideri Trump, Vatikan lideri Papa 14. Leo'yu hedef aldı, demediğini bırakmadı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 09:28

Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu savaş karşıtı söylemleri, ABD Başkanı 'ı çileden çıkardı. Kendi sosyal medya platformu 'da Papa 14. Leo'yu hedef alan Trump adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

ABD lideri Trump, Vatikan lideri Papa 14. Leo'yu hedef aldı, demediğini bırakmadı!

0:00 189
HABERİN ÖZETİ

ABD lideri Trump, Vatikan lideri Papa 14. Leo'yu hedef aldı, demediğini bırakmadı!

Bilgi Okunma süresi 46 saniyeye düşürüldü.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, savaş karşıtı söylemleri nedeniyle Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden sert bir dille eleştirdi.
Trump, Papa'yı 'suç konusunda zayıf ve dış politika konusunda berbat' olarak nitelendirdi.
Trump'a göre Papa, ABD yönetiminden duyulan korkudan bahsediyor ancak Covid-19 salgını sırasında kilisede ayin düzenledikleri için tutuklanan din adamlarının yaşadığı korkudan bahsetmiyor.
Trump, Papa 14. Leo'nun kardeşini, MAGA'cı olduğu ve durumu anladığı için daha çok sevdiğini belirtti.
Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen, Venezuela'ya saldırmayı korkunç bulan ve rekor seviyede suç oranlarında düşüş sağlayan bir ABD başkanını eleştiren bir Papa istemediğini söyledi.
Trump, Papa 14. Leo'nun göreve gelişini şoke edici bir sürpriz olarak nitelendirerek, sadece Amerikalı olduğu için ve Trump ile başa çıkmanın en iyi yolu olarak görüldüğü için seçildiğini iddia etti.
Trump, Papa'ya siyasetten uzak durma, kendine çeki düzen verme, sağduyusunu kullanma ve radikal sola yaranmaya çalışmaktan vazgeçerek harika bir Papa olmaya odaklanma çağrısı yaptı.
Trump, "Papa Leo suç konusunda zayıf ve dış politika konusunda berbat" ifadelerini kullandı. Papa 14. Leo’nun "Trump yönetiminden duyulan korkudan" bahsettiğini öne süren ABD lideri, "Covid-19 salgını döneminde kilisede ayin düzenledikleri için tutuklanan rahiplerin, papazların, Katolik kilisesinin ve diğer tüm Hristiyan örgütlerinin yaşadığı korkudan bahsetmiyor" eleştirisinde bulundu.

Papa 14. Leo’nun kardeşi Louis’i kendisine yönelik desteğinden dolayı daha çok sevdiğini vurgulayan Trump, "Çünkü Louis tam bir MAGA’cı (ABD’yi Yeniden Büyük Yap). O meseleyi anlıyor, Leo ise anlamıyor" dedi.

''ABD BAŞKANINI ELEŞTİREN PAPA İSTEMİYORUM''

Papa 14. Leo’nun ABD karşıtı bir tutum sergilediğini ima eden Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir Papa istemiyorum. Amerika'nın, ülkemize devasa miktarlarda uyuşturucu gönderen ve daha da kötüsü katiller, uyuşturucu satıcıları ve caniler de dahil hapishanelerini bizim ülkemize boşaltan Venezuela'ya saldırmasını korkunç bulan bir Papa istemiyorum. Ve suç oranlarında rekor seviyede düşüş sağlayan, tarihteki en harika borsa değerlerini oluşturan ve bunları ezici bir çoğunlukla seçilerek yapan bir ABD başkanını eleştiren bir Papa da istemiyorum" ifadelerini kullandı.

''BEYAZ SARAY'DA OLMASAYDIM, VATİKAN'DA OLMAZDI''

Papa 14. Leo’nun göreve gelişini "şoke edici bir sürpriz" olarak niteleyen Trump, "Papa olmak için hiçbir listede yoktu. Kilise tarafından sadece Amerikalı olduğu için oraya getirildi. Çünkü Başkan Donald Trump ile başa çıkmanın en iyi yolunun bu olacağını düşündüler. Ben Beyaz Saray'da olmasaydım, Leo da Vatikan'da olmazdı" dedi.

''PAPA KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ''

Papa 14. Leo’nun "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf olmasının" içine sinmediğini kaydeden Trump, "Kiliseye gidenlerin ve din adamlarının tutuklanmasını isteyenlerden biri ve solcu bir ezik olan David Axelrod gibi Obama sempatizanları ile görüşmesi de öyle" eleştirisinde bulundu.

Trump, Papa 14. Leo’ya siyasetten uzak durma çağrısı yaparak, "Leo, bir Papa olarak kendine çeki düzen vermeli, sağduyusunu kullanmalı, radikal sola yaranmaya çalışmaktan vazgeçmeli ve bir politikacı olmaya değil, harika bir Papa olmaya odaklanmalı. Bu durum ona ve daha da önemlisi Katolik kilisesine çok fena zarar veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

KENDİSİNİN HAZRETİ İSA GİBİ TASVİR EDİLDİĞİ GÖRSELİ PAYLAŞTI

Trump, bu eleştirilerinden yaklaşık bir saat sonra Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli paylaştı. Görselde kendisine dua eden ve hayranlıkla bakan kişilerin arasında resmedilen Trump, hasta yatağındaki kişiyi iyileştiriyormuş gibi tasvir ediliyor.

PAPA NE DEMİŞTİ?

Papa 14. Leo, dün düzenlenen bir ayinde savaş karşıtı söylemlerde bulunarak, savaşa yol açan durumu "her şeye gücünün yetme sanrısı" olarak nitelemişti. Papa 14. Leo, "Kendini ve parayı putlaştırmaya artık yeter! Güç gösterisine artık yeter! Savaşa artık yeter! Gerçek güç, yaşama hizmet etmekte kendini gösterir" ifadelerini kullanmıştı. Papa 14. Leo’nun, isim vermeden Trump’ı eleştirdiği öne sürülmüştü.

ETİKETLER
#donald trump
#Vatikan
#truth social
#Papa 14. Leo
#Savaş Karşıtı Protestolar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.