SON DAKİKA!
ABD'li Papa'dan Trump yönetimine tepki: Elleriniz kanla dolu

Katolik Kilisesi'nin ilk ABD'li ruhani lideri Papa 14. Leo, Vatikan'daki Palmiye Pazarı ayininde savaş karşıtı vaaz verdi. Silahların bırakılması çağrısını yapan Papa, isim vermeden Donald Trump yönetimini eleştirdi. İran'a yönelik saldırılara tepki gösteren Papa, "Tanrı savaş açanların duasını dinlemez. Elleriniz kanla dolu" dedi.

ABD'li Papa'dan Trump yönetimine tepki: Elleriniz kanla dolu
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, "Palmiye Pazarı" gününde, Hazreti İsa'nın savaşların meşrulaştırılması için kullanılmaması gerektiğini ifade ederek, "barış ve silahların bırakılması" çağrısı yaptı.

Hristiyan inancına göre, Hz. İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce son kez Kudüs'e girişi ve halkın yollara çıkıp kendisini palmiye yapraklarını sallayarak karşılamasının anıldığı "Palmiye Pazarı" günü, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen ayinle kutlandı.

Ayini yöneten Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, isim vermeden dünyada devam eden ve çatışmalara değindi.

"SAVAŞ ÇIKARANLARIN DUASI KABUL OLMAZ"

Papa, Hz. İsa'nın barıştan yana olduğunu ve savaşları reddettiğini belirterek, "Kimse onu savaşı meşrulaştırmak için kullanamaz. Savaş açanların dualarını dinlemez, aksine onları reddeder ve şöyle söyler, 'Ne kadar çok dua etseniz de dinlemem, elleriniz kanla dolu.'" ifadelerini kullandı.

SİLAHLARIN BIRAKILMASI ÇAĞRISI

Palmiye Pazarı ayininin akabinde geleneksel pazar duası ve konuşmasını da yapan Papa, Paskalya Yortusu'nu da kutlayacakları haftanın geldiğine dikkati çekerek, "Kutsal Hafta'nın başında, Orta Doğu'daki Hristiyanlara dua ile her zamankinden daha yakınız. Onlar, korkunç bir çatışmanın sonuçlarını yaşıyor ve pek çok durumda bu kutsal günlerin ayinlerini tam anlamıyla yaşayabilme imkanından yoksun kalıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Papa, barışa giden yolların açılması için dua ettiklerini belirtirken, "silahların bırakılması" çağrısı yaptı.

