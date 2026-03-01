Papa, geleneksel pazar duasının ardından, uluslararası gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail'in dün sabah İran'a saldırısıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilime değinen Papa 14. Leo, "Orta Doğu'da ve İran'da bu dramatik saatlerde yaşananları derin endişeyle takip ediyorum. İstikrar ve barış; karşılıklı tehditlerle ya da yıkım, acı ve ölüm saçan silahlarla inşa edilmez ancak makul, samimi ve sorumlu diyalogla inşa edilebilir." İfadelerini kullandı.

Dinle Özetle

Papa 14. Leo’dan, ABD-İsrail’in İran saldırılarına yorum: Derin endişeyle takip ediyorum Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 82

HABERİN ÖZETİ Papa 14. Leo’dan, ABD-İsrail’in İran saldırılarına yorum: Derin endişeyle takip ediyorum Papa 14. Leo, Orta Doğu'daki gerilim ve Pakistan-Afganistan çatışmasıyla ilgili derin endişelerini dile getirerek, tarafları diyaloğa ve barışa davet etti. Papa, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilimin istikrar ve barışı tehdit ettiğini belirtti. Orta Doğu ve İran'daki olayları derin endişeyle takip ettiğini ifade eden Papa, barışın karşılıklı tehditlerle değil, diyalogla inşa edilebileceğini vurguladı. Taraflara şiddet sarmalını durdurmaları için ahlaki sorumluluk üstlenmeleri yönünde yürekten çağrıda bulundu. Diplomasinin yeniden rolünü bulması ve adalet temeline dayanan barışçıl bir birlikte yaşamın desteklenmesi gerektiğini söyledi. Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmadan da kaygı verici haberlerin geldiğini dile getirerek, tarafların acilen diyaloğa dönmesi çağrısı yaptı.

YÜREKTEN ÇAĞRIDA BULUNUYORUM

Papa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük boyutlarda bir trajedi ihtimali karşısında, ilgili taraflara şiddet sarmalını onarılamaz bir uçuruma dönüşmeden önce durdurmaları yönünde ahlaki sorumluluk üstlenmeleri için yürekten çağrıda bulunuyorum. Diplomasi yeniden rolünü bulsun ve adalet temeline dayanan barışçıl bir birlikte yaşamı arzulayan halkların iyiliği desteklensin. Barış için dua etmeye devam edelim."

Papa 14. Leo, Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmadan da kaygı verici haberlerin geldiğini dile getirerek, tarafların diyaloğa acilen geri dönmesi çağrısı yaptı.