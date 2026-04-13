Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası! Trump, İran'ı köşeye sıkıştırmak istiyor! İsrail Lübnan'a saldırılarını südürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews askeri üssünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran’a ABD doğu saati ile yarın 10:00’da başlayacak bir ambargo uygulayacaklarını hatırlatan Trump, "Diğer ülkeler de bu konuda çalışıyor. Böylece İran petrol satamayacak ve bu önlem çok etkili olacak" dedi. İran’ın çok kötü durumda ve çaresiz olduğu yönündeki iddialarını yineleyen Trump, "İran, hiçbir şekilde nükleer silahlara sahip olmayacak. Bunu hala istiyorlar ve geçen gece açıkça belirttiler. Ancak, İran nükleer silahlara sahip olmayacak" diye konuştu.

Trump, İran’ın ABD ile müzakerelere dönüp dönmeyeceği yönündeki bir soruya, "Onların geri gelip gelmemesi umurumda değil. Geri gelmezlerse de sorun yok" cevabını verdi. İran’ın askeri kapasitesini yok ettiklerini öne süren Trump, "Hürmüz Boğazı’nı açacakları konusunda söz verdiler. Ama bunu yapmadılar. Yalan söylediler" ifadelerini kullandı. Trump, İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının operasyonla kurtarılan 2 pilotunun sağlık durumu hakkındaki soruya, "Çok iyi durumdalar ve onlarla çok gurur duyuyoruz" cevabını verdi.