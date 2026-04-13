Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası! Trump, İran'ı köşeye sıkıştırmak istiyor! İsrail Lübnan'a saldırılarını südürüyor
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ve İran görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla savaş hazırlıkları yeniden başladı. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı konusunda restleşmesinde ABD Başkanı Donald Trump bir hamle yapmaya daha hazırlanıyor. Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası başlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İran'a yönelik ablukanın bugün TSİ 17.00'de başlayacağını duyurdu. Trump, ablukayla İran ekonomisinin belkemiği niteliğindeki petrol ihracatını engelleyeceklerini belirtti. Ayrıca diğer ülkelerin de ablukaya destek vereceklerini söyledi.
İşte ABD, İsrail, İran savaşında yaşanan son gelişmeler...
TRUMP: İRAN SÖZÜNDE DURMADI
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews askeri üssünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran’a ABD doğu saati ile yarın 10:00’da başlayacak bir ambargo uygulayacaklarını hatırlatan Trump, "Diğer ülkeler de bu konuda çalışıyor. Böylece İran petrol satamayacak ve bu önlem çok etkili olacak" dedi. İran’ın çok kötü durumda ve çaresiz olduğu yönündeki iddialarını yineleyen Trump, "İran, hiçbir şekilde nükleer silahlara sahip olmayacak. Bunu hala istiyorlar ve geçen gece açıkça belirttiler. Ancak, İran nükleer silahlara sahip olmayacak" diye konuştu.
Trump, İran’ın ABD ile müzakerelere dönüp dönmeyeceği yönündeki bir soruya, "Onların geri gelip gelmemesi umurumda değil. Geri gelmezlerse de sorun yok" cevabını verdi. İran’ın askeri kapasitesini yok ettiklerini öne süren Trump, "Hürmüz Boğazı’nı açacakları konusunda söz verdiler. Ama bunu yapmadılar. Yalan söylediler" ifadelerini kullandı. Trump, İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının operasyonla kurtarılan 2 pilotunun sağlık durumu hakkındaki soruya, "Çok iyi durumdalar ve onlarla çok gurur duyuyoruz" cevabını verdi.
İRAN: DÜŞMANLIK, DÜŞMANLIK DOĞURUR!
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 47 yılın en üst düzeyde yürütülen yoğun görüşmelerinde İran, savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile iyi niyet çerçevesinde temas kurdu. Ancak İslamabad Mutabakat Zaptı’na sadece birkaç adım kala maksimalist talepler, sürekli değişen şartlar ve abluka ile karşılaştık. Hiçbir ders alınmamış. İyi niyet, iyi niyet doğurur. Düşmanlık ise düşmanlık doğurur" ifadelerini kullandı.
İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN RESTİ ÇEKTİ
İran basınına göre, Sözcü Telayi Nik, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Nik, açıklamasında, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü sonsuza kadar İran'ın ve bölgenin elinde kalacak." dedi.
ABD ve İsrail'in, İran'daki sistemi devirmek için ortaya koyduğu çabanın başarısızlığa uğradığını ve bunun İran'ı daha güçlü ve sağlam hale getirdiğini savunan Telayi Nik, "Bu savaş sırasında düşmanın en gelişmiş uçakları zarar gördü ve yok oldu." ifadesini kullandı.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ABD ABLUKASI
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının bugün başlayacağı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"CENTCOM güçleri, Başkan’ın (Donald Trump) talimatına uygun olarak, 13 Nisan saat 10.00’da (ABD Doğu Saati) İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik abluka uygulamaya başlayacaktır."
Söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, CENTCOM güçlerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin seferlerinin ise engellenmeyeceği kaydedildi.