SON DAKİKA!
20.04.2026

ABD, İran savaşı denize taşındı: Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar! İsrail, Lübnan işgalini sürdürüyor

ABD, İsrail, İran savaşı denize taşındı. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukası, ateşkesi ortadan kaldırma noktasına getirdi. ABD Donanması, TOUSKA isimli İran gemisine el koydu. İran buna karşılık misilleme saldırıları başlattı. Hürmüz Boğazı'nın çevresindeki ABD gemileri, insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin abluka gerekçesiyle TOUSKA'ya düzenlediği saldırının ateşkesin açık bir ihlali olduğunu söyledi. İsrail ise Lübnan'da yerlerinden edilmiş halka ''Geri dönmeyin'' çağrısı yaptı ve işgali sürdürüyor. Hizbullah ise İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini belirterek saldırılara başladı. 

İşte ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...

Tarih 09:45

''KIRMIZI ÇİZGİLER AŞILMAZSA MÜZAKERE DEVEM EDECEK''

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, Tahran yönetiminin ABD ile görüşmelere devam etme kararı aldığını ancak bunun "her ne pahasına olursa olsun müzakere etmek" ve "karşı tarafın uyguladığı her yaklaşımı kabul etmek" anlamına gelmediğini belirtti. 

Al Jazeera'ye demeç veren Azizi, İran'ın İslamabad'a bir ekip gönderip göndermeyeceği sorusuna, bunun Tahran'ın olumlu işaretler alıp almamasına bağlı olduğunu yanıtını verdi. İran'ın kırmızı çizgiler belirlediğini vurgulayan Azizi, bunlara "uyulması gerektiğini" kaydetti.

Tarih 09:22

HİZBULLAH ATEŞKESİ DELEN İSRAİL'E SALDIRI BAŞLATTI

Hizbullah, geçici ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdüğü gerekçesiyle dün Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait araçları hedef aldıklarını açıkladı.

Tarih 09:14

İSRAİL'DEN YERLERİNDEN EDİLMİŞ LÜBNAN HALKINA UYARI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yerlerinden ederek beldelerini işgal ettiği ailelere ateşkes süresince evlerine dönmemeleri uyarısında bulundu.

Tarih 08:02

ABD, İRAN GEMİSİNE MÜDAHALE GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran’a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunduklarını bildirmesinin ardından CENTCOM görüntüleri paylaştı.

Tarih 07:18

İRAN'DAN MİSİLLEME: ABD SAVAŞ GEMİLERİNE İHA'LI SALDIRI

ABD'nin, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunmasının ardından ​​​​​​​İran'ın, ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği bildirildi.

Tarih 05:15

ABD, İRAN GEMİSİNİ VURDU

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a ait yaklaşık 275 metre uzunluğunda ve bir uçak gemisiyle neredeyse aynı ağırlığa sahip olan TOUSKA adlı kargo gemisinin ablukayı geçmeye çalıştığını belirterek, "Bu girişim onlar için iyi sonuçlanmadı. ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS SPRUANCE, TOUSKA'ya Umman Denizi'nde durması yönünde açık bir uyarıda bulundu. İran mürettebatı bu uyarıya uymayı reddedince donanma gemimiz, makine dairesine açtığı ateşle gemiyi durdurdu" dedi.

Geminin kontrolünün şu anda ABD deniz piyadelerinde olduğunu ifade eden Trump, "TOUSKA, daha önce gerçekleştirdiği yasadışı faaliyetler nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde yer alıyor. Gemi tamamen bizim kontrolümüzde; şu an içinde ne olduğuna bakıyoruz" dedi.

 

Tarih 04:03

ABD VE İRAN ARASINDA MÜZAKERE KRİZİ

ABD ile İran arasındaki müzakereler çıkmaza girdi. İran basını, İran hükümetinin ABD ile Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması beklenen müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiğini öne sürdü.

İran basını, İran hükümetinin söz konusu kararı ABD’nin aşırı talepleri, gerçekçi olmayan beklentileri, sürekli değişen tutumu ve ateşkes ihlali olarak değerlendirdiği devam eden deniz ablukası nedeniyle aldığını belirterek, verimli bir müzakere için umut görüşmediği ifade edildi.

