İran, ABD'nin Hürmüz ablukasına karşı harekete geçiyor! İsrail, Lübnan'a saldırılarını durdurmadı
İran, İsrail, ABD savaşında ateşkes belirsizliği devam ederken Tahran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasına karşı 'emsalsiz bir karşılık' verileceğini duyurdu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma olmazsa 3 gün içinde saldırılar düzenleneceği tehdidine cevap vererek, "3 gün geçti. Hiçbir şey olmadı" dedi. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmadı.
İşte ABD-İran-İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...
CENTCOM: 42 GEMİYİ GERİ DÖNDÜRDÜK
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle şimdiye kadar 42 geminin geri döndürüldüğünü açıkladı.
TRUMP: İRAN İLE GÖRÜŞMELERİ TELEFONLA YÜRÜTÜYORUZ
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin telefon üzerinden sürdürüldüğünü söyledi. Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'la yürütülen temaslara ilişkin açıklama yaptı. İran ile görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Başkan Trump, "Artık her seferinde bir belge görmek için 18 saatlik uçuşlar yapmıyoruz. Görüşmeleri telefonla yürütüyoruz." dedi. Trump, yüz yüze görüşmeleri tercih ettiğini dile getirerek olası bir anlaşmanın İran'ın nükleer silah edinme hedeflerinden tamamen vazgeçmesine bağlı olduğunu yineledi.
ABD'DEN HÜRMÜZ İÇİN KOALİSYON ADIMI
ABD yönetimi, İran ile devam eden gerginlik nedeniyle ticaretin neredeyse durduğu Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini yeniden canlandırmak amacıyla uluslararası bir koalisyon kurmaya çalışıyor.
İRAN'DAN TRUMP'A: 3 GÜN GEÇTİ, HİÇBİR KUYU PATLAMADI!
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 gün önce "İran'ın petrol altyapısının havaya uçmasına 3 gün kaldı" yönündeki açıklamasına ilişkin, "3 gün geçti, hiçbir kuyu patlamadı. Bunu 30 güne uzatabilir ve kuyuyu burada canlı yayınlayabiliriz. Bu, ABD yönetiminin Bessent gibi kişilerden aldığı türden saçma bir tavsiyeydi. Aynı kişiler abluka teorisini de destekliyor ve petrolü 120 doların üzerine çıkardılar. Bir sonraki durak 140. Sorun teori değil, zihniyet." değerlendirmesinde bulundu.
İRAN: ABD ABLUKASINA EMSALSİZ KARŞILIK VERİLECEK
İran devlet televizyonu Press TV'ye konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir güvenlik yetkilisi konuya ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin deniz ablukasına İran ordusu tarafından yakında "emsalsiz bir eylemle" karşılık verileceği öne sürüldü.
ABD, 6 İRANLIYI SERBEST BIRAKTI
ABD Donanması'nın 19 Nisan'da el koyduğu İran'a ait Touska adlı kargo gemisindeki mürettebattan 6'sının serbest bırakıldığı bildirildi. Tesnim Haber Ajansına göre, İranlı bir yetkili, Touska kargo gemisinde bulunan İran vatandaşlarının serbest bırakılması için diplomatik girişimlerin sürdüğünü ifade etti. İsmi açıklanmayan yetkili, gemide bulunan 28 İranlı mürettebattan 6'sının serbest bırakıldığını ve İran'a döndüğünü, geride kalan mürettebatın da serbest bırakılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
NETANYAHU VE TRUMP GÖRÜŞMESİ
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleştirilen görüşmede Lübnan ve İran konularının ele alındığını bildirdi. Haberde, Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılara yer verilmezken, Netanyahu'nun ofisinden konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. KAN'ın başka bir İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde ise Trump'ın, "İran'a yönelik deniz ablukasının sürdürülmesinden yana olduğu" öne sürüldü.
TRUMP: PUTİN DE İRAN'IN NÜKLEERE SAHİP OLMASINI İSTEMİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Ukrayna ve İran hakkında konuştuk. Çok iyi bir görüşme yaptık. Putin'in bir çözüm görmek istediğini düşünüyorum, bu iyi bir şey. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İran'ın nükleer silaha sahip olduğunu görmek istemiyor" dedi.