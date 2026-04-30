İran, ABD'nin Hürmüz ablukasına karşı harekete geçiyor! İsrail, Lübnan'a saldırılarını durdurmadı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin telefon üzerinden sürdürüldüğünü söyledi. Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'la yürütülen temaslara ilişkin açıklama yaptı. İran ile görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Başkan Trump, "Artık her seferinde bir belge görmek için 18 saatlik uçuşlar yapmıyoruz. Görüşmeleri telefonla yürütüyoruz." dedi. Trump, yüz yüze görüşmeleri tercih ettiğini dile getirerek olası bir anlaşmanın İran'ın nükleer silah edinme hedeflerinden tamamen vazgeçmesine bağlı olduğunu yineledi.