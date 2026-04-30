Ahırdan kaçan danalar, oto tamirciye daldı! Kıs süreli ziyaret kameralara yansıdı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde ahırdan kaçan kurbanlık danalar, yolunu şaşırınca bir anda koşarak oto tamirciye girdi. Hayvanları karşılarında gören çalışanlar korku dolu anlar yaşarken, kısa süreli paniğe neden oldu. Geldikleri gibi kısa süre içinde iş yerinden çıkan hayvanların başrolde olduğu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

