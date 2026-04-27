GSB işçi alımı başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Adana, Aksaray, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Edirne, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sinop, Tekirdağ, Van, Zonguldak ve diğer birçok ile alım yapılacak.Engelli ve eski hükümlü kadrolarına yapılacak ilanlar için kontenjanlar açıklandı. Başvuru yapacak adayların özel ve genel şartları sağlaması gerekiyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden toplanacak başvuruların ardından ilan edilen 4 katı kadar asıl ve yedek aday noter huzurunda kura çekimine katılacak. GSB işçi alımı kura çekimi 13 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Kura sonuçlarının ardından asıl olarak ilan edilen adaylar, belirlenen tarihlerde belgelerini teslim edecek. Peki İŞKUR GSB işçi alımı başvuruları 2026 ne zaman? İşte, GSB işçi alımı başvuru tarihleri…

Özetle

HABERİN ÖZETİ İŞKUR GSB işçi alımı başvuru ekranı 2026! GSB işçi alımı hangi kadrolara yapılacak, başvurular ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla engelli ve eski hükümlü kadrolarına personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 27 Nisan-4 Mayıs 2026 tarihleri arasında e-Devlet şifreleri ile İŞKUR üzerinden veya Alo 170 hattı aracılığıyla yapılabilecektir. Alımlar Adana, Aksaray, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Edirne, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sinop, Tekirdağ, Van, Zonguldak ve Sivas gibi birçok ile temizlik görevlisi kadrolarına yapılacaktır. Noter huzurunda kura çekimi 13 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve ilan edilen kadronun 4 katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yapılacak işçi alımı ilanı yayımlandı. Başvuru şartlarını taşıyanlar, 27 Nisan-4 Mayıs 2026 tarihleri arasında e-Devlet şifreleriyle beraber işçi alımı için müracaat edebilecek. GSB işçi alımları farklı illerde temizlik görevlisi kadrolarına yapılacak. Ortaöğretim lise veya dengi eğitim düzeyine sahip olanlar ve diğer başvuru şartlarını sağlayan adaylar GSB işçi alımı kadrolarına başvuru yapabilirler.

İŞKUR GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 işçi alımı başvuru işlemleri İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapanlar “İş Araya” üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber başvuru yapabilirler. Alternatif olarak Alo 170 hattı üzerinde de başvuru yapabilirler.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

İŞKUR üzerinden başvurular toplandıktan sonra kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Asıl ilan edilen kadronun 4 katı kadar asıl ve 4 katı kadar yedek aday kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. GSB işçi alımı kura çekimi 13 Mayıs 2026 tarihinde canlı yayında noter huzurunda yapılacak. Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazananlar belirlenecek. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlık tarafından ilan edilecek. Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri alanlarından sorular yöneltilecek. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

GSB İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER BELLİ OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı eski hükümlü ve engelli kadrolarından yapılacak Engelli kadrosunda Adana, Aksaray, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Edirne, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sinop, Sivas gibi illere alım yapılacak.

