Onlarca büyükbaş dağda mahsur kaldı! Ekipler hayvanların imdadına işte böyle yetişti

Hakkari'nin Durankaya Beldesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, belediye ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı. Kentte önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası Durankaya sakinlerine ait büyükbaş hayvanlar, beldeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Bınmizit yaylasında mahsur kaldı. Durumun belediyeye bildirilmesi üzerine ekipler hızlıca harekete geçti. İki gün süren yoğun çalışmanın ardından dağda mahsur kalan 19 büyükbaş hayvan güvenli şekilde bulunduğu yerden alınarak beldeye getirildi.