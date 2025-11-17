Hayvan otlatırken karşısına çıktı, büyük panik yaşadı! 2 metrelik engerek yılanı görenleri hayretler içerisinde bıraktı

Kategoriler
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaylada büyükbaş hayvan otlatan Ercan Çelik isim vatandaş, otluk alanda 2 metreyi bulan engerek yılanını görünce büyük panik yaşadı.
Yaşadığı paniğin ardından eline telefonunu alan Çelik, otlak alanda hareket eden engerek yılanının fotoğraflarını çekti. Yılanın fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü.
Yetkililer, engerek yılanlarının özellikle yaz ve sonbahar aylarında bölgedeki yaylalarda zaman zaman görülebildiğini, vatandaşların bu tür durumlarda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.