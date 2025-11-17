Menü Kapat
 | Baran Aksoy

Hayvan otlatırken karşısına çıktı, büyük panik yaşadı! 2 metrelik engerek yılanı görenleri hayretler içerisinde bıraktı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayvan otlatan bir vatandaşın karşısına boyu neredeyse 2 metreyi bulan engerek yılanı çıktı. Büyük bir panik yaşayan adam, daha sonra yılanın fotoğraflarını çekti. 2 metrelik engerek yılanı görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Hayvan otlatırken karşısına çıktı, büyük panik yaşadı! 2 metrelik engerek yılanı görenleri hayretler içerisinde bıraktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 14:52

'ın ilçesinde yaylada büyükbaş hayvan otlatan Ercan Çelik isim vatandaş, otluk alanda 2 metreyi bulan engerek yılanını görünce büyük panik yaşadı.

Hayvan otlatırken karşısına çıktı, büyük panik yaşadı! 2 metrelik engerek yılanı görenleri hayretler içerisinde bıraktı

Yaşadığı paniğin ardından eline telefonunu alan Çelik, otlak alanda hareket eden engerek yılanının fotoğraflarını çekti. Yılanın fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü.

Hayvan otlatırken karşısına çıktı, büyük panik yaşadı! 2 metrelik engerek yılanı görenleri hayretler içerisinde bıraktı

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, engerek yılanlarının özellikle yaz ve sonbahar aylarında bölgedeki yaylalarda zaman zaman görülebildiğini, vatandaşların bu tür durumlarda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

