Genç işçinin feci ölümü! Elektrik akımına kapıldı

Batman'da Bayındır Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Bilal P., elektrik akımına kapılınca ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye nakledilen genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bilal P.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.