Genç işçinin feci ölümü! Elektrik akımına kapıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Batman'da Bayındır Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Bilal P., elektrik akımına kapılınca ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye nakledilen genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bilal P.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.