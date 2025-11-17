Aydın'da yangın faciası! Ev alevlere teslim oldu: Ölü ve yaralılar var

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir evin ikinci katında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın esnasında evde bulunan 18 yaşındaki Makbule İlhan'ı alevlerin arasından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ayrıca yangında dumandan etkilenen F.İ., A.İ. ve D.Ö. de hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Makbule İlhan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.