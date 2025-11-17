Menü Kapat
17°
 Nalan Güler Güven

Tabela akımı durdurulamıyor! Ankara'dan sonra Sivas'a Sivas'tan İstanbul'a sıçradı

Ankara'da başlayan tabelaya asılarak fotoğraf ve video çektirme akımı İstanbul ve Sivas'a sıçradı. İstanbul'da paylaşılan görüntülerde, 'Sizin Kızılay'ınız varsa bizim de Galata'mız var' sözleriyle paylaşılırken, Sivas'taki gençler "Güzel Sivas'ımızı böyle temsil ediyoruz" dedi. Öte yandan Ankaralı balıkçı kardeşler akıma son noktayı koymak için tabelaya 1.30 metrelik akya balığını astı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 13:13
|
17.11.2025
17.11.2025
saat ikonu 13:16

Ankara Kızılay'da başlayan tabelaya asılarak fotoğraf ve video çektirme akımı yurt genelinde yayılmaya devam ediyor. Kızılay'ın ardından şimdi de ve 'ta başlayan akım görüntülerinde gençlerin görüntüleri sosyal medyayı adeta ele geçirdi.

Tabela akımı durdurulamıyor! Ankara'dan sonra Sivas'a Sivas'tan İstanbul'a sıçradı

SİVAS'TA TABELA SÖKÜLMEK ZORUNDA KALDI

Şehir merkezindeki Sivas yazılı tabelalara ve Cumhuriyet Üniversitesi tabelalarına asılan , çektirdikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya sayfalarında paylaştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisindeki tabelalar hasar görünce üniversite yönetimi tabelaları sökmek zorunda kaldı. İlginç akım gençleri de ikiye böldü. Kimi gençler yaptıklarını şehrin tanıtımı olarak değerlendirirken, kimileri ise tabelaya asılanları eleştirdi.

Tabela akımı durdurulamıyor! Ankara'dan sonra Sivas'a Sivas'tan İstanbul'a sıçradı

İSTANBUL'DA GALATA TABELASINA İLGİ YOĞUN

İstanbul'daki gençler ise Türkiye geneline yayılan bu sosyal medya akımını Kamondo Merdivenleri önünde bulunan Galata Köprüsü'nü gösteren tabelada denedi. Görüntüleri gençler sosyal medyada Ankaralı gençlere hitaben, 'Sizin Kızılay'ınız varsa bizim de Galata'mız var' notuyla paylaştı.

Tabela akımı durdurulamıyor! Ankara'dan sonra Sivas'a Sivas'tan İstanbul'a sıçradı

ANKARA'DA KIZILAY TABELASINA ŞİMDİ DE BALIK ASILDI

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi'nde bulunan Kızılay yön tabelası sosyal medyada viral oldu. Gençlerin asılarak fotoğraf çekindiği tabela kısa sürede bir akım haline dönüştü. Kızılay Tabelası akımına Ankara'da restoranı işleten kardeşler de katıldı. Başkentte uzun süredir balıkçılık yaptıklarını ifade eden iki kardeş, yanlarında getirdikleri 1 metre 30 santimlik Akya balığını Kızılay tabelasına asarak akıma farklı bir boyut kazandırdı. Akya balığını tabela üzerine asarak poz veren balıkçı kardeşler, ‘Akıma son noktayı koyuyoruz' diyerek vatandaşların ilgisini topladı.

Tabela akımı durdurulamıyor! Ankara'dan sonra Sivas'a Sivas'tan İstanbul'a sıçradı
