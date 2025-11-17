Tabela akımı durdurulamıyor! Ankara'dan sonra Sivas'a Sivas'tan İstanbul'a sıçradı

Ankara Kızılay'da başlayan tabelaya asılarak fotoğraf ve video çektirme akımı yurt genelinde yayılmaya devam ediyor. Kızılay'ın ardından şimdi de İstanbul ve Sivas'ta başlayan akım görüntülerinde gençlerin görüntüleri sosyal medyayı adeta ele geçirdi.

SİVAS'TA TABELA SÖKÜLMEK ZORUNDA KALDI

Şehir merkezindeki Sivas yazılı tabelalara ve Cumhuriyet Üniversitesi tabelalarına asılan gençler, çektirdikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya sayfalarında paylaştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisindeki tabelalar hasar görünce üniversite yönetimi tabelaları sökmek zorunda kaldı. İlginç akım gençleri de ikiye böldü. Kimi gençler yaptıklarını şehrin tanıtımı olarak değerlendirirken, kimileri ise tabelaya asılanları eleştirdi.

İSTANBUL'DA GALATA TABELASINA İLGİ YOĞUN

İstanbul'daki gençler ise Türkiye geneline yayılan bu sosyal medya akımını Kamondo Merdivenleri önünde bulunan Galata Köprüsü'nü gösteren tabelada denedi. Görüntüleri gençler sosyal medyada Ankaralı gençlere hitaben, 'Sizin Kızılay'ınız varsa bizim de Galata'mız var' notuyla paylaştı.

ANKARA'DA KIZILAY TABELASINA ŞİMDİ DE BALIK ASILDI

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi'nde bulunan Kızılay yön tabelası sosyal medyada viral oldu. Gençlerin asılarak fotoğraf çekindiği tabela kısa sürede bir akım haline dönüştü. Kızılay Tabelası akımına Ankara'da balık restoranı işleten kardeşler de katıldı. Başkentte uzun süredir balıkçılık yaptıklarını ifade eden iki kardeş, yanlarında getirdikleri 1 metre 30 santimlik Akya balığını Kızılay tabelasına asarak akıma farklı bir boyut kazandırdı. Akya balığını tabela üzerine asarak poz veren balıkçı kardeşler, ‘Akıma son noktayı koyuyoruz' diyerek vatandaşların ilgisini topladı.