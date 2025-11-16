Ankara Kızılay tabelası neden viral oldu? Sosyal medya akımı diğer şehirlere yayıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bağlı olan Kennedy Caddesi'nde yer alan Kızılay tabelası akımı diğer şehirlerde de görülmeye başlandı. Gençlerin tabelaya asılarak poz verdiği akım giderek büyümeye devam ediyor.

Sosyal medyayı etkisi altına alan Ankara kızılay tabelası akımının neden viral olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

ANKARA KIZILAY TABELASI NEDEN VİRAL OLDU?

Ankara Kızılay tabelası akımının viral olmasının nedeni, aslında uzun süredir devam eden bir trende dayanıyor. İnsanlar uzun bir süredir ziyaret ettikleri veya yaşadıkları şehirleri "En İstanbul fotoğrafım", "En New York fotoğrafım" şeklinde etiketlerle paylaşıyordu.

Ankara'da ise bu trend, Kızılay tabelası önünde bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Bu paylaşımın ardından birçok kişi Kızılay tabelasına giderek poz vermeye başladı. Farklı kullanıcıların tabelayla poz vermesinin ardından Kızılay tabelası kısa sürede viral bir akıma dönüştü.

ANKARA KIZILAY TABELASI ÇALINDI MI?

Ankara, Kızılay tabelası kimliği belirsiz kişiler tarafından bir süre önce sökülerek çalındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tabelanın yerine yenisi konuldu.