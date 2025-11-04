Menü Kapat
19°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kızılay tabelasının çilesi bitmedi! Akım meraklıları yüzünden harap oldu

Sosyal medya akımı meraklılarının son durağı Ankara Kızılay tabelası oldu. Viral olan tabelayla asılarak poz vermek isteyenler kuyruk oluştururken tabela birden çalındı. Yerine yenisi konulan tabelanın son hali de görüntülendi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 22:28
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 22:41

'da çalınan Kızılay tabelası yenilendi ancak kısa zamanda yine harap oldu. Sosyal medyada fotoğraf akımının ikonu haline gelen tabela kısa sürede tekrar hasara uğratıldı.

Kızılay tabelasının çilesi bitmedi! Akım meraklıları yüzünden harap oldu


TABELA AKIM MERAKLILARININ ELİNDE HARAP OLDU

John Fitzgerald Kennedy Caddesi'nde bir süre önce kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek götürülen Kızılay tabelası, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeniden yerine monte edildi. Ancak kısa sürede tabelanın yüzeyine çeşitli stickerlar yapıştırıldığı ve yazılar yazıldığı görüldü. Gençlerin tabelaya asılarak fotoğraf çektikleri, yoldan geçen birçok kişinin de akım için poz verdiği görüldü.

Kızılay tabelasının çilesi bitmedi! Akım meraklıları yüzünden harap oldu

KIZILAY TABELASIYLA FOTOĞRAF AKIMI


Öte yandan ailesiyle birlikte Denizli'den Ankara'ya gelen bir genç de sosyal medya akımına katılıp, Kızılay tabelasına asılarak fotoğraf çektirdi. Ailesi ile Ankara'ya gezmeye gelen Nilo Mehra isimli genç, "Hazır buraya gelmişken tabelayı da görmek istedim. Çünkü şu sıralar sosyal medyada bayağı bir popüler oldu. Amacım video çekmekti ama pek yetişemedim, ben de tabela ile fotoğraf çektirdim. Gördüğüm kadarıyla yeni tabela değil, tekrardan yerine monte etmişler "dedi.

Kızılay tabelasının çilesi bitmedi! Akım meraklıları yüzünden harap oldu

Öğrenciler dikkat! GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Trafikte eldiven zorunluluğu için yeni açıklama: İki araç kapsam dışı!
ETİKETLER
#Ankara
#Kızılay Tabela
#Sosyal Medya Akımı
#Vandalism
#Sticker
#Yaşam
