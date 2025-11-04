Öğrenciler dikkat! GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Gelişmeyi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından duyurdu.

Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, en geç 9 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

Bak, gelişmeyi duyuran paylaşımında "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Bak ayrıca e-Devlet üzerinden taahhütnamelerin onaylanması uyarısında da bulundu.

https://x.com/OA_BAK/status/1985755133989318786

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin, önce anne veya babalarının e-Devlet’i üzerinden veli onayı vermesi, ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayı vermesi gerekiyor.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresi 16 Kasım Pazar günü saat 23.59’da sona erecek. Taahhütname onayının ardından bu öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil vasıtasıyla kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Türkiye’deki noterler tarafından yürütülen kefaletname işlemleri için ise öğrencilerin 30 Kasım Pazar gününe kadar süresi bulunuyor. Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edilen kefaletnamelerin fiziki olarak gönderilmesi gerekmiyor.

GSB BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler e-Devlet hesapları üzerinden bilgi alabiliyor.