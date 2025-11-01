Menü Kapat
19°
MEB harekete geçti: Müfredata yeni ders eklenecek

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında ilköğretim müfredatına yeni bir ders eklenecek. Eklenecek olan bilinçli tüketici dersi ile öğrencilerin erken yaşlarda tüketici hakları konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak.

MEB harekete geçti: Müfredata yeni ders eklenecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 17:27

Öğrencilerin erken yaşlarda konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla ilköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek ve uygun seçmeli derslerin öğretim programlarına bilinçli tüketime yönelik içerikler dahil edilecek.

Okul öncesi eğitime erişimin artırılması için gerekli fiziki ve beşeri altyapı güçlendirilecek, ihtiyaç duyulan dersliklerin yapımı sürdürülecek. Kaliteli okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak üzere ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak öncelikli bölge ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik farklı model çalışmaları yürütülecek. Okul öncesi eğitimde geçici köy ana sınıfı, taşıma merkezinde ana sınıfı ve evde okul öncesi eğitim modelleri uygulanacak.

MEB harekete geçti: Müfredata yeni ders eklenecek

Hayırseverler ve özel sektörün desteklerinin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesi teşvik edilecek; bu kapsamda tüm valiliklere gerekli duyuru, bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacak. Programda, üretici ve tüketici haklarının korunduğu, kalite odaklı, kolay ve düşük işlem maliyetli bir ticaret ortamının sağlanması da amaçlanıyor. Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat gözden geçirilecek, hassas tüketici gruplarına yönelik özel önlemler getirilecek ve uygulamalar güncellenecek.

MEB harekete geçti: Müfredata yeni ders eklenecek

Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten, çocuk güvenliğini ve çocuğun iyi olma halini destekleyen eğitim ortamları sağlanacak, eğitim dışına çıkma ve okuldan kopma riski bulunan öğrencilere yönelik önleyici mekanizmalar hayata geçirilecek. Bunun için özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitimi için beşeri ve fiziki imkanlar artırılacak. Özel eğitim okullarının ve özel eğitim ortamlarının fiziki altyapısı güçlendirilecek Temel eğitim döneminde kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim gören öğrencilere yönelik temel matematik ve temel okuryazarlık etkinlik setleri ve programları hazırlanacak.

MEB harekete geçti: Müfredata yeni ders eklenecek

UZAKTAN EĞİTİM ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, eğitim sistemi olağanüstü durumlara karşı daha dayanıklı ve esnek bir yapıya kavuşturulacak. Bireyselleştirilmiş öğrenme sistemi etkin hale getirilecek ve altyapısı iyileştirilecek. Yabancı dil öğretimine yönelik dijital içeriklerin platform üzerinden kullanıma sunulacak. Yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu olan MEBİ'de öğrenme analitiği ve yapay zeka destekli asistan geliştirilerek dijital eğitim platformları ile entegrasyonu sağlanacak.

MEB harekete geçti: Müfredata yeni ders eklenecek

Olağanüstü durumlarda eğitimin kesintiye uğramasının öğrenme kayıpları üzerindeki etkisini telafi edici çalışmalar yürütülecek. Eğitim Bilişim Ağının (EBA) içerik yönünden çeşitliliğini artırmak ve zenginleştirmek amacıyla öğretim materyali, eğitsel video, simülasyon ve zenginleştirilmiş kitap türünde içerikler üretilecek.

MEB harekete geçti: Müfredata yeni ders eklenecek

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

Programa göre, okullarda bilim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile sosyal etkinlikler artırılacak. Bağımlılıkla mücadele için çeşitli kurum ve kuruluşlar işbirliğiyle tiyatro, resim, kısa film gibi yarışmalar ile münazara etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bilişim alanında çalışma yapan öğretmen ve öğrencilerin ürünlerini paylaşmaları ve yaygınlaştırmaları amacıyla Ulusal GençTek Zirvesi düzenlenecek. Öğrenciler arasında iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve gönüllülük bilinci temalı resim, şiir, afiş ve kısa film gibi yarışmalar yapılacak.

ETİKETLER
#uzaktan eğitim
#tüketici hakları
#Özel Eğitim Ve Sınıf Öğretmenliği
#Okul Öncesi Eğitim
#Bilinçli Tüketici
#Eğitim
