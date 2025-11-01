İstanbul'a kayyum atanacak mı? Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı yorum: Devlet üzerine düşeni yapar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk soruşturmasında; yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı. Kamuoyunun gündemine oturan soruşturma devam ederken İBB’ye kayyum atanıp atanmayacağı ise oldukça gündem oldu.

Konuyla ilgili Tgrthaber.com Muhabiri Yasemin Güldemir'e konuşan CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen; Devlet görevini yapar ve kimse de bir şey diyemez' dedi.

İşte dikkat çeken röportajın detayları:

ASIL MESELE YOLSUZLUKTUR!

Ekrem İmamoğlu ve diğer kişiler üzerinden yürütülen casusluk operasyonundan ziyade, yolsuzluk soruşturmasının daha fazla araştırılması yönünde çalışmaların yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Bir siyasetçi için en büyük tehlike, yetim hakkına girmektir, milletin parasını yanlış kullanmaktır.

SEÇİMLERDE DIŞ MÜDAHALE VAR MI BAKILMALI!

Sevigen, İBB seçimlerine yönelik iddiaların da dikkatle incelenmesi gerektiğini ifade ederek, “Asıl bakılması gereken, seçimlerin nasıl yapıldığıdır. Dış müdahale ya da teknolojik etkiler var mı, bunlara bakılmalı” diye konuştu.

İSTANBUL'A KAYYUM ATANACAK MI?

Casusluk soruşturması sonrasında gündeme gelen İBB'ye kayyum atanacak mı sorusunu da cevaplayan Sevigen; 'Devlet üzerine düşeni yapar, kimse de bir şey diyemez. Ama ben büyükşehirlere kayyum atanacağına inananlardan değilim' şeklinde konuştu.