SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Editor
Editor
 Emir Yücel

İstanbul'a kayyum atanacak mı? Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı yorum: Devlet üzerine düşeni yapar...

Türkiye gündemine bomba gibi düşen ve merkezinde Ekrem İmamoğlu olan casusluk soruşturması hakkında Tgrthaber.com'a konuşan eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen; 'Casusluk soruşturmasından ziyade yolsuzluk soruşturmasının büyütülmesi ve araştırılması gerektiğine inanıyorum' ifadelerini kullandı. İşte dikkat çeken röportajın detayları...

İstanbul'a kayyum atanacak mı? Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı yorum: Devlet üzerine düşeni yapar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın casusluk soruşturmasında; yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi.

İstanbul'a kayyum atanacak mı? Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı yorum: Devlet üzerine düşeni yapar...

Soruşturma kapsamında , Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı. Kamuoyunun gündemine oturan soruşturma devam ederken İBB’ye atanıp atanmayacağı ise oldukça gündem oldu.

İstanbul'a kayyum atanacak mı? Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı yorum: Devlet üzerine düşeni yapar...

Konuyla ilgili Tgrthaber.com Muhabiri Yasemin Güldemir'e konuşan CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen; Devlet görevini yapar ve kimse de bir şey diyemez' dedi.

İstanbul'a kayyum atanacak mı? Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı yorum: Devlet üzerine düşeni yapar...

İşte dikkat çeken röportajın detayları:

ASIL MESELE YOLSUZLUKTUR!

Ekrem İmamoğlu ve diğer kişiler üzerinden yürütülen casusluk operasyonundan ziyade, soruşturmasının daha fazla araştırılması yönünde çalışmaların yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Bir siyasetçi için en büyük tehlike, yetim hakkına girmektir, milletin parasını yanlış kullanmaktır.

İstanbul'a kayyum atanacak mı? Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı yorum: Devlet üzerine düşeni yapar...

SEÇİMLERDE DIŞ MÜDAHALE VAR MI BAKILMALI!

Sevigen, İBB seçimlerine yönelik iddiaların da dikkatle incelenmesi gerektiğini ifade ederek, “Asıl bakılması gereken, seçimlerin nasıl yapıldığıdır. Dış müdahale ya da teknolojik etkiler var mı, bunlara bakılmalı” diye konuştu.

İstanbul'a kayyum atanacak mı? Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı yorum: Devlet üzerine düşeni yapar...

İSTANBUL'A KAYYUM ATANACAK MI?

Casusluk soruşturması sonrasında gündeme gelen İBB'ye kayyum atanacak mı sorusunu da cevaplayan Sevigen; 'Devlet üzerine düşeni yapar, kimse de bir şey diyemez. Ama ben büyükşehirlere kayyum atanacağına inananlardan değilim' şeklinde konuştu.

İstanbul'a kayyum atanacak mı? Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı yorum: Devlet üzerine düşeni yapar...
#ekrem imamoğlu
#istanbul büyükşehir belediyesi
#yolsuzluk
#kayyum
#Casusluk Soruşturması
#Seçimlerde Dış Müdahale
#Gündem
