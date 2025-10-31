Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı.

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?

İbrahim Özkan İBB meclisinde İYİ Parti grubunun başkan vekilliği görevini üstleniyordu. 2023 yılında İYİ Parti’nin İmamoğlu’nu desteklememe kararına tepki göstererek 23 Aralık 2023’te partisinden istifa eden İbrahim Özkan, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekililiği görevini de bırakmıştı. O süreçte İbrahim Özkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Başkan danışmanı olarak atanmıştı.