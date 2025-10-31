Bahis skandalında 7 şirkete soruşturma: 10 gözaltı

Yasa dışı bahis faaliyetleri, tefecilik gibi faaliyetler kapsamında operasyon yapıldı. İstanbul Başsavcılığı bahis skandalında 7 şirkete soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında 10 gözaltının olduğu bildirildi.

İstanbul Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yasa Dışı Bahis, Tefecilik ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturma çerçevesinde;

POS TEFECİLİĞİ

Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet edilerek elde edilen suç gelirleri ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 241. maddesinde düzenlenen pos tefeciliği suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edilmiştir.

Yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığı değerlendirilmiştir.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar birlikte incelenmiş; suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılması suretiyle sisteme dâhil edildiğini ortaya koyduğu anlaşılmıştır. Raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dâhil edilip aklandığı belirlenmiştir.

YAKLAŞIK 402 MİLYON TL MAL VARLIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yürütülen mali analizler neticesinde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edilmiş olup, 31/10/2025 tarihinde 10 şüpheli şahıs ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon ve malvarlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yapılan değerlendirmeler sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.