Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bahis skandalında 7 şirkete soruşturma: 10 gözaltı

Yasa dışı bahis soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Başsavcılığı yasa dışı bahis, para aktarımı ve tefecilik gibi suç alanlarına dahil olan şirketlerin tespit edildiğini açıkladı. Bahis skandalında 7 şirkete soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 08:17
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 08:31

faaliyetleri, gibi faaliyetler kapsamında operasyon yapıldı. İstanbul Başsavcılığı bahis skandalında 7 şirkete soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında 10 gözaltının olduğu bildirildi.

İstanbul Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yasa Dışı Bahis, Tefecilik ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturma çerçevesinde;

POS TEFECİLİĞİ

Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet edilerek elde edilen suç gelirleri ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 241. maddesinde düzenlenen pos tefeciliği suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edilmiştir.

Bahis skandalında 7 şirkete soruşturma: 10 gözaltı

Yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığı değerlendirilmiştir.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar birlikte incelenmiş; suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılması suretiyle sisteme dâhil edildiğini ortaya koyduğu anlaşılmıştır. Raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dâhil edilip aklandığı belirlenmiştir.

Bahis skandalında 7 şirkete soruşturma: 10 gözaltı

YAKLAŞIK 402 MİLYON TL MAL VARLIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yürütülen mali analizler neticesinde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edilmiş olup, 31/10/2025 tarihinde 10 şüpheli şahıs ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon ve malvarlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yapılan değerlendirmeler sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahis oynayan hakemler ceza alacak mı? Çok sayıda hakemin kariyeri bitebilir
ETİKETLER
#tefecilik
#yasa dışı bahis
#suç örgütü
#Para Aklama
#İstanbul Başsavcılığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.