Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Bahis oynayan hakemler ceza alacak mı? Çok sayıda hakemin kariyeri bitebilir

Bahis oynayan hakemler ceza alıp almayacakları, kamuoyunun gündemde yer almaya devam ediyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 152 hakemi ve gözlemciyi “bahis oynamak” suçlamasıyla disipline sevk etti. Aralarında Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapan 22 üst klasman hakeminin de yer aldığı isimler, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca yargılanacak. Hakemlerin alabileceği cezalar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bahis oynayan hakemler ceza alacak mı? Çok sayıda hakemin kariyeri bitebilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 21:29
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 21:32

Türkiye Federasyonu (), futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir karara imza attı. Bahis skandalı soruşturması kapsamında 152 ve gözlemci Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na () sevk edildi.

BAHİS OYNAYAN HAKEMLER CEZA ALACAK MI?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturması sonucunda toplam 152 hakemi disipline sevk etti. Bu isimler arasında Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapan 22 üst klasman hakeminin de bulunduğu bildirildi. PFDK’nın sevk gerekçesi olarak Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi gösterildi. İlgili maddeye göre futbolun içinde yer alan kişiler, futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynayamaz veya oynanmasına aracılık edemez.

Bahis oynayan hakemler ceza alacak mı? Çok sayıda hakemin kariyeri bitebilir

Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi açıkça, bu yasağı ihlal eden kişilere 3 aydan 1 yıla kadar men veya hak mahrumiyeti cezası verileceğini belirtiyor. Bu nedenle, PFDK’nın yapacağı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda hakemler farklı sürelerde ceza alabilecek. Kararların açıklanmasının ardından Türk futbolunda önemli görevlerde bulunan bazı hakemlerin kariyerleri ciddi şekilde etkilenebilir.

Bahis oynayan hakemler ceza alacak mı? Çok sayıda hakemin kariyeri bitebilir

BAHİS OYNAYAN HAKEMLERE NE OLACAK?

PFDK’ya sevk edilen hakemler, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca disiplin süreciyle karşı karşıya. Bu süreçte kurul, bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin savunmalarını alacak ve deliller doğrultusunda nihai kararını verecek. Disiplin cezaları, ihlalin ağırlığına ve delillerin durumuna göre farklılık gösterebilir. 3 aydan 1 yıla kadar men veya hak mahrumiyeti cezası alma olasılığı bulunan hakemler, bu süreçte görevlerinden uzaklaştırılabilir.

Bahis oynayan hakemler ceza alacak mı? Çok sayıda hakemin kariyeri bitebilir

TFF Hakem Talimatı’nda yer alan bir maddeye göre, 45 günden fazla hak mahrumiyeti veya men cezası alan hakemlerin lisansları otomatik olarak düşüyor. Bu hüküm, bahis skandalına adı karışan birçok hakem için meslekten men edilme anlamına geliyor. Disiplin süreci tamamlandığında, çok sayıda hakemin kariyerine veda etmesi bekleniyor.

Bahis oynayan hakemler ceza alacak mı? Çok sayıda hakemin kariyeri bitebilir

BAHİS OYNAYAN HAKEMLER GÖREV YAPMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

PFDK tarafından yürütülen soruşturma ve inceleme süreci tamamlanıncaya kadar hakemlerin görev durumları TFF’nin kararına bağlı olacak. Disipline sevk edilen isimler hakkında geçici tedbir uygulanması da gündeme gelebilir. Bu tür tedbirler, soruşturma süresince hakemlerin müsabakalarda görev almasını engelleyebilir.

Ancak kesin karar, PFDK’nın yapacağı incelemenin ardından verilecek. Eğer hakemler 45 günden fazla hak mahrumiyeti cezası alırsa, TFF Hakem Talimatı gereği lisansları düşecek ve görev yapmaları mümkün olmayacak. Bu durumda, özellikle üst klasman hakemleri için kariyerlerinin sona ermesi kaçınılmaz hale gelebilir.

ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#Futbol
#pfdk
#hakem
#hakem
#tff
#Bahis Skandali
#Disiplin Cezası
#Men Cezası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.