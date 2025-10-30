Bahis oynayan hakemler ceza alacak mı? Çok sayıda hakemin kariyeri bitebilir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir karara imza attı. Bahis skandalı soruşturması kapsamında 152 hakem ve gözlemci Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

BAHİS OYNAYAN HAKEMLER CEZA ALACAK MI?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturması sonucunda toplam 152 hakemi disipline sevk etti. Bu isimler arasında Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapan 22 üst klasman hakeminin de bulunduğu bildirildi. PFDK’nın sevk gerekçesi olarak Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi gösterildi. İlgili maddeye göre futbolun içinde yer alan kişiler, futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynayamaz veya oynanmasına aracılık edemez.

Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi açıkça, bu yasağı ihlal eden kişilere 3 aydan 1 yıla kadar men veya hak mahrumiyeti cezası verileceğini belirtiyor. Bu nedenle, PFDK’nın yapacağı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda hakemler farklı sürelerde ceza alabilecek. Kararların açıklanmasının ardından Türk futbolunda önemli görevlerde bulunan bazı hakemlerin kariyerleri ciddi şekilde etkilenebilir.

BAHİS OYNAYAN HAKEMLERE NE OLACAK?

PFDK’ya sevk edilen hakemler, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca disiplin süreciyle karşı karşıya. Bu süreçte kurul, bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin savunmalarını alacak ve deliller doğrultusunda nihai kararını verecek. Disiplin cezaları, ihlalin ağırlığına ve delillerin durumuna göre farklılık gösterebilir. 3 aydan 1 yıla kadar men veya hak mahrumiyeti cezası alma olasılığı bulunan hakemler, bu süreçte görevlerinden uzaklaştırılabilir.

TFF Hakem Talimatı’nda yer alan bir maddeye göre, 45 günden fazla hak mahrumiyeti veya men cezası alan hakemlerin lisansları otomatik olarak düşüyor. Bu hüküm, bahis skandalına adı karışan birçok hakem için meslekten men edilme anlamına geliyor. Disiplin süreci tamamlandığında, çok sayıda hakemin kariyerine veda etmesi bekleniyor.

BAHİS OYNAYAN HAKEMLER GÖREV YAPMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

PFDK tarafından yürütülen soruşturma ve inceleme süreci tamamlanıncaya kadar hakemlerin görev durumları TFF’nin kararına bağlı olacak. Disipline sevk edilen isimler hakkında geçici tedbir uygulanması da gündeme gelebilir. Bu tür tedbirler, soruşturma süresince hakemlerin müsabakalarda görev almasını engelleyebilir.

Ancak kesin karar, PFDK’nın yapacağı incelemenin ardından verilecek. Eğer hakemler 45 günden fazla hak mahrumiyeti cezası alırsa, TFF Hakem Talimatı gereği lisansları düşecek ve görev yapmaları mümkün olmayacak. Bu durumda, özellikle üst klasman hakemleri için kariyerlerinin sona ermesi kaçınılmaz hale gelebilir.