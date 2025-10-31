Menü Kapat
SON DAKİKA!
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Muhittin Böcek'ten 'yasak aşkına' lüks hediyeler! Rolex saat, şoförlü araç, belediyede memurluk

Antalya'da yürütülen soruşturma kapsamında görevden alınan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Böcek'in 'yasak aşkını' belediyede memur olarak işe aldığı, lüks ev, araç ve saat hediye ettiği öne sürüldü.

Muhittin Böcek'ten 'yasak aşkına' lüks hediyeler! Rolex saat, şoförlü araç, belediyede memurluk
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 10:04

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında görevden alınan 'li Büyükşehir Belediye Başkanı 'in de olduğu şüphelilere yönelik soruşturmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Muhittin Böcek'ten 'yasak aşkına' lüks hediyeler! Rolex saat, şoförlü araç, belediyede memurluk

LÜKS HEDİYELER, BELEDİYEDE MEMURLUK...

Savcılığa yapılan bir ihbarda, Muhittin Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde sevgilisi olduğu öne sürülen Melek Kurukama'ya, lüks bir sitede ev aldığı ve Konyaaltı Eğitim Vakfı'nda işe başlattığı iddia edildi.

Muhittin Böcek'ten 'yasak aşkına' lüks hediyeler! Rolex saat, şoförlü araç, belediyede memurluk

ŞOFÖRLÜ ARAÇ TAHSİS ETTİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Özel Bilim Üniversitesi'nde öğrenim görüp mezun olmasını sağladığı Kurukama'yı Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra memur olmasını sağladığı iddia edilen ihbarda, belediyeye ait şoförlü araç tahsis ettiği ifade edildi. Evli ve bir çocuk babası Böcek'in ayrıca Kurukama'ya Audi A4 marka otomobil aldığı da öne sürüldü. Kurukama, Böcek'in kendisine ettiği binlerce dolarlık lüks Rolex marka saati de savcılığa sundu.

Muhittin Böcek'ten 'yasak aşkına' lüks hediyeler! Rolex saat, şoförlü araç, belediyede memurluk

"HEM MAAŞINI AL HEM DE DEDİKODULARDAN UZAK OLURUZ"

Gözaltına alınan özel kalem çalışanı Melek Kurukama, savcılık ifadesinde, "2015'te Muhittin Böcek ile aramızda gönül ilişkisi başladı. 2019'da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanınca tekrar yanına aldı. Ancak aramızdaki gönül ilişkisi ve ileride evlenmemiz durumunda çok söz olur düşüncesiyle gitmek istemedim. Bana, 'KONTEV'e işe gir. Hem maaşını al hem de dedikodulardan uzak oluruz' dedi. Ben de kabul ettim. 2022'de buradan ayrılıp, Muhittin Böcek'e Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne geçmek istediğimi aktardım. 2023'te Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde 'Eğitmen' kadrosuyla sözleşmeli personel olarak işe başladım. Belediye aracını makam aracı olarak değil, görevlerde kullanıyordum. Muhittin Böcek geçen yıl, aramızda uzun yıllardır süregelen gönül ilişkisi nedeniyle kendisinin kullandığı Audi A4 aracı hediye etti. Oturduğum ev de Muhittin Böcek'e ait. Kardeşim ve annemle yaşarken, Böcek'in teklifi üzerine o eve geçtim" dediği öğrenildi.

