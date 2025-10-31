Sorumsuzluğun böylesi! Trafikte tehlikeli hareketler pahalıya patladı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı ekipleri suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını 24 saat sürdürüyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet ile tehlikeli hareketler yapar 2 motosiklet sürücüsünü tespit etti. Kısa sürede yakalanan 2 sürücüye; Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerini ihlalden 15 er bin lira trafik cezası uygulandı. Yetkililer "Trafik güvenliğini hiçe sayan, hem kendi hem de diğer vatandaşların hayatını riske atan bu tür sorumsuz davranışlara karşı denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.