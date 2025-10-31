Bodrum Belediyesi'nde rüşvet skandalı! CHP'li meclis üyesi suçüstü yakalandı

CHP'li belediyelere yönelik rüşvet operasyonlarına Muğla'da bir yenisi daha eklendi. Bodrum'da CHP'li meclis üyesi, bir iş insanından rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

'1 MİLYON TL RÜŞVET' TALEBİ

Bodrum’da inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit, inşaatına ulaşımı sağlayan yolun açılması için CHP'li meclis üyesi Niyazi Atare’nin kendisinden 1 milyon TL rüşvet talep ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine savcılığa başvuran müteahhidin suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

PARAYI ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

KOM ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından Atare, talep ettiği paranın 400 bin liralık kısmını aldığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelinin, çıkar karşılığı kamu görevini kötüye kullandığı yönünde iddiaların da araştırıldığı belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri süren Atare, gece saatlerinde sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kontrolün ardından Gümbet Mahallesi'ndeki KOM Büro Amirliğine götürülen meclis üyesinin, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma devam ediyor.