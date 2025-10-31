Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Bodrum Belediyesi'nde rüşvet skandalı! CHP'li meclis üyesi suçüstü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde CHP'li bir meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Bir müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için 1 milyon TL talep eden meclis üyesinin, paranın 400 bin TL'sini alırken suçüstü yakalandığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 02:19
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 02:39

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarına 'da bir yenisi daha eklendi. 'da CHP'li meclis üyesi, bir iş insanından rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

'1 MİLYON TL RÜŞVET' TALEBİ

Bodrum’da inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit, inşaatına ulaşımı sağlayan yolun açılması için 'li meclis üyesi Niyazi Atare’nin kendisinden 1 milyon TL rüşvet talep ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine savcılığa başvuran müteahhidin suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Bodrum Belediyesi'nde rüşvet skandalı! CHP'li meclis üyesi suçüstü yakalandı

PARAYI ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

KOM ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından Atare, talep ettiği paranın 400 bin liralık kısmını aldığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelinin, çıkar karşılığı kamu görevini kötüye kullandığı yönünde iddiaların da araştırıldığı belirtildi.

Bodrum Belediyesi'nde rüşvet skandalı! CHP'li meclis üyesi suçüstü yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri süren Atare, gece saatlerinde sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kontrolün ardından Gümbet Mahallesi'ndeki KOM Büro Amirliğine götürülen meclis üyesinin, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aziz İhsan Aktaş'ın rüşvet trafiğinden yeni detaylar! İki katına aldı, yarı fiyatına sattı: "CHP bu paralarla dizayn edildi"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'yi sallayan itirafçılık iddiası: Muhittin Böcek konuşacak!
ETİKETLER
#bodrum
#muğla
#chp
#rüşvet
#Yol Inşaatı
#Kamu Görevini Kötüye Kullanma
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.