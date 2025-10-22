Menü Kapat
19°
Editor
 Baran Aksoy

Aziz İhsan Aktaş'ın rüşvet trafiğinden yeni detaylar! İki katına aldı, yarı fiyatına sattı: "CHP bu paralarla dizayn edildi"

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik devam eden soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yapılan bir araç satışının ticari hayatın olağan akışına uymadığı ve bu araç satışının gerçekte Rıza Akpolat'ın talep ettiği rüşvet olduğu öne sürüldü.

Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı tarafından aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu bazı kişilere verilerek süreçlerinin organize edildiği iddiasına yönelik devam eden soruşturmada her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Aziz İhsan Aktaş'ın rüşvet trafiğinden yeni detaylar! İki katına aldı, yarı fiyatına sattı: "CHP bu paralarla dizayn edildi"

İKİ KATI FİYATA ALDI, YARI BEDELDEN SATTI

Hazırlanan iddianamede 45. eylem olarak anlatılan eylemde, şüpheli Rıza Akpolat'ın kasko değerleri yaklaşık 9 milyon lira civarında olan ancak gerçekte daha düşük bedele satılacak iki otomobilini Alican Abacı'yı aracı kılarak örgüt lideri Aktaş'ın 15 milyon liraya satın almasını sağladığı, gerçekte iki aracın toplam 7 ila 8 milyon lira civarında bedele satılabilecekken Aktaş'ın iki katı fiyata satın almasını, satın aldığı bedelden daha düşük bedele satışa çıkarmasını ticari faaliyet olarak değerlendirmenin mümkün olmadığı kaydedildi.

