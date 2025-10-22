Aziz İhsan Aktaş'ın rüşvet trafiğinden yeni detaylar! İki katına aldı, yarı fiyatına sattı: "CHP bu paralarla dizayn edildi"

Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu bazı kişilere rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasına yönelik devam eden soruşturmada her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

İKİ KATI FİYATA ALDI, YARI BEDELDEN SATTI

Hazırlanan iddianamede 45. eylem olarak anlatılan eylemde, şüpheli Rıza Akpolat'ın kasko değerleri yaklaşık 9 milyon lira civarında olan ancak gerçekte daha düşük bedele satılacak iki otomobilini Alican Abacı'yı aracı kılarak örgüt lideri Aktaş'ın 15 milyon liraya satın almasını sağladığı, gerçekte iki aracın toplam 7 ila 8 milyon lira civarında bedele satılabilecekken Aktaş'ın iki katı fiyata satın almasını, satın aldığı bedelden daha düşük bedele satışa çıkarmasını ticari faaliyet olarak değerlendirmenin mümkün olmadığı kaydedildi.

"BU ARAÇ SATIŞI GERÇEKTE RIZA AKPOLAT'IN TALEP ETTİĞİ RÜŞVETTİR''

İddianamede, Aktaş'ın Beşiktaş Belediyesi'nde kurduğu sistemin zarar görmemesi ve belediyeden ihale almak adına Rıza Akpolat'tan gelen talebi kabul ettiği, ticari hayatın olağan akışına uymayan bu araç satışının gerçekte Akpolat'ın talep ettiği rüşvet olduğu ifade edildi.

"RÜŞVET PARALARIYLA CHP'NİN YÖNETİM KADROSU DİZAYN EDİLDİ"

Şüpheli Akpolat'ın belediyenin yetki ve imkanlarını kötüye kullanarak kendisine haksız kazanç sağladığının aktarıldığı iddianamede, rüşvet paralarından sağladığı kazançla gerek kendisinin, gerekse de akrabalarının zenginleşmesini ve lüks yaşam sürmelerini sağladığı, bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkan yardımcısı, Parti Meclisi Üyesi, Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerine düzenli maddi destek sağladığının tespit edildiği, topladığı rüşvet paralarının bir kısmını CHP'nin yönetim kadrosunun dizaynında kullandığının değerlendirildiği kaydedildi.