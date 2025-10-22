Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

600 bin kişiyi işten çıkartıp robot alacaklar

Sızdırılan belgeler, e-ticaret devinin 2033'e kadar operasyonlarının üçte ikisinden fazlasını otomasyona geçirmeyi hedeflediğini ortaya koydu. Amazon, milyarlarca dolar tasarruf bekliyor.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.10.2025
14:23
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
14:24

Amazon'un ABD’deki iş gücü geleceği için hazırladığı gizli planlar gündeme bomba gibi düştü. The New York Times'ın ulaştığı iç yazışmalara göre şirket, 2033 yılına kadar ABD'deki 600 binden fazla çalışanını sistemlerle ikame etmeyi hedefliyor. Planın merkezinde, Amazon'un operasyonlarının yüzde 75'ini otomatik hale getirmek var.

MİLYARLARCA DOLARLIK TASARRUF HESABI

Sızan belgelere göre Amazon’un robotik departmanı, özellikle depo ve teslimat süreçlerinde otomasyonu hızlandırarak 2027 yılına kadar 160 bin pozisyonun ortadan kalkmasını bekliyor. Bu dönüşüm, şirketin her ürün başına yaklaşık 30 sent tasarruf etmesini sağlayacak. Hesaplamalara göre Amazon yalnızca 2025-2027 arasında 12,6 milyar dolar maliyet avantajı yakalayabilir.

Şirket, halihazırda dünya genelinde 1 milyonun üzerinde robotla çalışıyor. Depolardan teslimata kadar farklı alanlarda kullanılan bu sistemlerin, önümüzdeki dönemde insansı robot modelleriyle çeşitleneceği belirtiliyor.

600 bin kişiyi işten çıkartıp robot alacaklar

'COBOT' VURGUSU VE İMAJ STRATEJİSİ

Planın yalnızca üretim değil, kamuoyu yönetimi tarafı da dikkat çekici. Amazon, olası iş kaybı tepkilerini yumuşatmak için “” ya da “yapay zekâ” yerine daha nötr ifadeler kullanmayı tartışıyor.

Belgelerde, “cobot” yani “insanla birlikte çalışan robot” kavramının öne çıkarılması öneriliyor. Şirketin ayrıca bu süreçte bazı toplumsal projelere katılarak imajını koruma planı yaptığı da aktarılıyor.

600 bin kişiyi işten çıkartıp robot alacaklar

AMAZON: “BELGELER TAMAMLANMAMIŞ”

Şirket, NYT’nin sorularına verdiği yanıtta, söz konusu belgelerin “tamamlanmamış” olduğunu ve genel işe alım stratejisini yansıtmadığını belirtti. Amazon yöneticileri ayrıca belirli terimlerden kaçınılması yönünde bir talimat verilmediğini vurguladı.

