Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kılıçdaroğlu'nu böyle devirmişler! Aziz İhsan Aktaş olayındaki detayı Ahmet Sözcan duyurdu: Rüşvet paraları çıkmaya başladı

CHP'li belediyelerdeki ihalelerde yapıldığı iddia edilen yolsuzluk ve buna bağlı rüşvet ağı soruşturmasındaki bir numaralı isim olan Aziz İhsan Aktaş'tan sağlanan gelirle CHP'nin dava konusu olan kurultayının yapıldığı Türkiye'nin gündemine oturan iddianamede yer aldı. Konuyla ilgili bilgiyi TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı'nda konuşan Ahmet Sözcan aktardı. Sözcan, söz konusu rüşvetin Beşiktaş Belediyesi üzerinden aktarıldığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 00:18
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 00:27

Aylardır Türkiye'nin gündemini meşgul eden ve 'li belediyelerle kurduğu maddi ilişki üzerinden dava konusu olan hakkında TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında önemli bilgiler paylaşıldı.

TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan konuyla ilgili iddianamede geçen bilgileri aktararak elde edildiği iddia edilen paralarının CHP siyasetini dizayn etmede kullanıldığını belirtti.

"'nde neredeyse bütün işlemler rüşvet alınarak yapılmış." diyen Sözcan "Aşevine bağış yapılmış gibi görünen paralar da bu kapsamda kullanılmış." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nu böyle devirmişler! Aziz İhsan Aktaş olayındaki detayı Ahmet Sözcan duyurdu: Rüşvet paraları çıkmaya başladı

"OLAYIN CHP GENEL MERKEZİ'NE ULAŞAN BOYUTU VAR"

İddianame incelendiğinde CHP'nin 24 Ekim'de görülecek Kurultay Davası'nı etkileyebilecek olan önemli bir bilginin olduğunu belirten Sözcan şu cümleleri sarf etti:

"Beşiktaş Belediye Başkanı 'ın belediyenin imkanlarını kullanarak kendine haksız kazanç sağladığı, imar, inşaat ve iş yeri açma ruhsatı, belediyenin mal ve hizmet alımına ilişkin yaptığı ihaleler, reklam panolarının kiraya verilmesi, alkol ruhsatı, belediyeye ait taşınmazların satılması gibi işlemlerden para temin ettiği, rüşvetten sağladığı kazançla kendisinin ve akrabalarının zenginleşmesini sağladığı tespit edilmiş. Bir de olayın CHP Genel Merkezi'ne ulaşan boyutu var."

Kılıçdaroğlu'nu böyle devirmişler! Aziz İhsan Aktaş olayındaki detayı Ahmet Sözcan duyurdu: Rüşvet paraları çıkmaya başladı

"RÜŞVET PARALARI CHP'NİN DİZAYN EDİLMESİNDE KULLANILMIŞ"

İddianameden elde ettiği bilgileri aktarmayı sürdüren Sözcan şu ifadeleri kullandı: "CHP genel başkan yardımcılarına, parti meclis üyelerine, Beşiktaş Belediyesi meclis üyelerine düzenli olarak maddi menfaat sağlandığı tespit edilmiş. Rüşvetle elde edilen paralar nerelerde kullanılmış? CHP Genel Merkezi'nde, siyasetin ve kurultayın dizayn edilmesinde kullanılmış.

Kılıçdaroğlu'nu böyle devirmişler! Aziz İhsan Aktaş olayındaki detayı Ahmet Sözcan duyurdu: Rüşvet paraları çıkmaya başladı

Olağan Kurultay ve İl Başkanlığı seçimlerine yönelik şaibe ve delegelerin satın alınması iddialarının konu edildiği soruşturma ve kovuşturmalarda Rıza Akpolat'ın sanık ve şüpheli sıfatıyla yer alması da dikkate alındığında rüşvet paralarının bir kısmını CHP'nin yönetim kadrosunu dizaynında kullandığı değerlendirilmiştir. İddianameye bu da girmiş."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | 200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrıldı: AK Parti dönemi de dahil
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Kütahya ve Isparta belediyelerinin ihaleleri de incelenecek
ETİKETLER
#chp
#rüşvet
#suç örgütü
#beşiktaş belediyesi
#Aziz İhsan Aktaş
#Rıza Akpolat
#Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü
#Kurultay Davası
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.