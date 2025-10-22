Kılıçdaroğlu'nu böyle devirmişler! Aziz İhsan Aktaş olayındaki detayı Ahmet Sözcan duyurdu: Rüşvet paraları çıkmaya başladı

Aylardır Türkiye'nin gündemini meşgul eden ve CHP'li belediyelerle kurduğu maddi ilişki üzerinden dava konusu olan Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü hakkında TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında önemli bilgiler paylaşıldı.

TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan konuyla ilgili iddianamede geçen bilgileri aktararak elde edildiği iddia edilen rüşvet paralarının CHP siyasetini dizayn etmede kullanıldığını belirtti.

"Beşiktaş Belediyesi'nde neredeyse bütün işlemler rüşvet alınarak yapılmış." diyen Sözcan "Aşevine bağış yapılmış gibi görünen paralar da bu kapsamda kullanılmış." şeklinde konuştu.

"OLAYIN CHP GENEL MERKEZİ'NE ULAŞAN BOYUTU VAR"

İddianame incelendiğinde CHP'nin 24 Ekim'de görülecek Kurultay Davası'nı etkileyebilecek olan önemli bir bilginin olduğunu belirten Sözcan şu cümleleri sarf etti:

"Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın belediyenin imkanlarını kullanarak kendine haksız kazanç sağladığı, imar, inşaat ve iş yeri açma ruhsatı, belediyenin mal ve hizmet alımına ilişkin yaptığı ihaleler, reklam panolarının kiraya verilmesi, alkol ruhsatı, belediyeye ait taşınmazların satılması gibi işlemlerden para temin ettiği, rüşvetten sağladığı kazançla kendisinin ve akrabalarının zenginleşmesini sağladığı tespit edilmiş. Bir de olayın CHP Genel Merkezi'ne ulaşan boyutu var."

"RÜŞVET PARALARI CHP'NİN DİZAYN EDİLMESİNDE KULLANILMIŞ"

İddianameden elde ettiği bilgileri aktarmayı sürdüren Sözcan şu ifadeleri kullandı: "CHP genel başkan yardımcılarına, parti meclis üyelerine, Beşiktaş Belediyesi meclis üyelerine düzenli olarak maddi menfaat sağlandığı tespit edilmiş. Rüşvetle elde edilen paralar nerelerde kullanılmış? CHP Genel Merkezi'nde, siyasetin ve kurultayın dizayn edilmesinde kullanılmış.

Olağan Kurultay ve İl Başkanlığı seçimlerine yönelik şaibe ve delegelerin satın alınması iddialarının konu edildiği soruşturma ve kovuşturmalarda Rıza Akpolat'ın sanık ve şüpheli sıfatıyla yer alması da dikkate alındığında rüşvet paralarının bir kısmını CHP'nin yönetim kadrosunu dizaynında kullandığı değerlendirilmiştir. İddianameye bu da girmiş."