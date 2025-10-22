İrlanda sokakları karıştı! Bir göçmen kız çocuğuna tacizden gözaltına alındı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de sokaklar karıştı. Dün bir sığınmacının küçük bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu haberlerinin ortaya çıkması sonucu binlerce kişi göçmen karşıtı protestolar düzenledi.

Göçmen karşıtı sloganların yazıldığı pankartlar ve İrlanda bayrakları ile başlatılan gösteriler kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Yaklaşık iki buçuk saat süren protestolar kapsamında göstericiler göçmenlerin tutulduğu Uluslararası Sığınma Başvuru Sahipleri (IPAS) merkezinin konaklama binasına geldi. Göstericiler bölgede bulunan polise tuğla, cam şişe ve havai fişek fırlattı.

Göstericilerin güvenlik barikatlarını yıktığı ve bir polis aracını da ateşe verdiği olaylarda polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Yetkililer, yaklaşık bin kişinin katıldığı ve 300 polis memurunun görev aldığı olaylarda 6 kişinin gözaltına alındığını, 1 polis memurunun ise yaralandığı açıkladı.

"KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"

İrlanda Adalet Bakanı Jim O'Callaghan açıklamasında, "Toplumumuza ihtilaf tohumları ekmek isteyenlerin suçu silah olarak kullanması beklenmedik bir şey değil. Bu kabul edilemez bir durum ve buna sert şekilde karşılık verilecektir" ifadelerine yer verdi.

O'Callaghan, bölgedeki en üst düzey polis yetkilisine olaydaki sığınma başvurusunun yönetimine ilişkin ayrıntılı bir açıklama istediğini söyledi. Polis tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

"SINIR DIŞI ETME KARARI VARDI"

Gösterilere neden olan cinsel saldırı vakasında Afrika kökenli olduğu ileri sürülen sığınmacı şüpheli, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla 20 Ekim Pazartesi günü Blanchardstown Bölge Mahkemesi'ne çıkarılmıştı.

İrlanda ana muhalefet partisi Sinn Fein'in Başkanı Mary Lou McDonald da dün yaptığı açıklamada, olaydaki şüpheli hakkında geçtiğimiz Mart ayından bu yana sınır dışı etme kararı çıkarıldığına ilişkin raporlar bulunduğunun altını çizmişti.

PROTESTOLARA YOĞUN ARTIŞ

Başkent Dublin'de 2 yıl önce 3 genç çocuğun bıçaklanmasının ardından göçmen karşıtı protestolar patlak vermişti. İrlanda'nın aşırı sağcı üyesi bulunmadığı düşünülen parlamentosuyla Avrupa'da özel bir konuma sahip olduğu düşünülse de, son yıllarda ülke genelinde göçmen karşıtı uygulamaların talep edildiği gösterilerde yoğun bir artış görülüyor.