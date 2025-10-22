Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Aydın'da faciadan dönüldü! Okul kantini alevlere teslim oldu

Aydın'da bir ortaokulun kantininde çıkan yangın geceyi aydınlattı. Okulun kapalı olduğu saatte meydana gelmesi sayesinde yangın ölen ya da yaralanan olmadan kontrol altına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aydın'da faciadan dönüldü! Okul kantini alevlere teslim oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 13:21

Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Beş Eylül Ortaokulu'nda gece saatlerinde meydana gelen yangında okulun kantin kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Okuldan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Aydın'da faciadan dönüldü! Okul kantini alevlere teslim oldu

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında kantin kullanılamaz hale gelirken, yangının okulun kapalı olduğu saatlerde çıkması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'da faciadan dönüldü! Okul kantini alevlere teslim oldu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Geceyi gündüze çeviren yangın! Depremzede ailenin konteyner evi yangında kül oldu!
İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangında anne hakkında karar! 20 yıl hapsi isteniyordu
ETİKETLER
#yangın
#itfaiye
#Nazilli
#Acil Durumlar Bakanlığı
#Okul Kantin
#Beş Eylül Ortaokulu
#Kantin
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.