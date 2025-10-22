Aydın'da faciadan dönüldü! Okul kantini alevlere teslim oldu

Nazilli Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Beş Eylül Ortaokulu'nda gece saatlerinde meydana gelen yangında okulun kantin kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Okuldan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında kantin kullanılamaz hale gelirken, yangının okulun kapalı olduğu saatlerde çıkması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.