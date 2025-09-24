ABD'de göçmen ofisine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

ABD'nin Texas eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) ofisine keskin nişancı tüfeği ile gerçekleştirildiği düşünülen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin yaralandığı ve saldırganın ise intihar ettiği açıklandı.



Dallas Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin yerel saat ile 6.40 sıralarında olay yerine geldiği aktarıldı. Açıklamada, saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yetkililer, olay yerine çok sayıda güvenlik ekibinin intikal ettiğini aktarırken, saldırganın intihar ettiğini, saldırıda yaralananların ise hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Polis ilk incelemelere göre şüphelinin ofisin yakınındaki bir binadan ateş açtığını belirtti.



ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin da açıklamasında, saldırının yeni gözaltına alınan kişilerin kısa süreli işlemlerinin yürütüldüğü ICE saha ofisinde gerçekleştiğini belirtti. McLaughlin ayrıca, olayda ICE memurlarının yaralanmadığını ancak, yerel güvenlik güçlerine ait kayıpların olup olmadığının kesin olmadığını aktardı. McLaughlin aynı zamanda, "Kurbanlar arasında gözaltına alınan kişiler olduğundan eminiz" açıklamasını yaptı.





Sözcü McLauglin saldırıya ilişkin, "Detaylar şu an çok açık değil. Keskin nişancı tüfeği veya benzeri uzun menzilli bir silah ile saldırı gerçekleştirildiğini düşünüyoruz" dedi.



ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saldırgan intihar etmiş halde bulundu. Henüz saldırının arkasındaki amacı bilmiyoruz, ancak ICE kuvvetlerimizin benzeri görülmemiş bir şiddetle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Bu sona ermeli. Lütfen kurbanlar ve aileleri için dua edin. Silahlı saldırgan, kendi hayatına son vermesiyle ölü olarak bulundu" ifadelerini kullandı.

"KURBANLAR SINIR DIŞI EDİLECEKTİ"

ABD basını, gözaltına alınan kurbanların binaya sınır dışı edilme süreci için götürüldükleri sırada saldırıya uğradığını öne sürdü.