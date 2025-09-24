Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Polonyalı iş adamından ilginç teşvik! Otelinde hamile kalan çifte kesenin ağzını açtı

Polonyalı iş adamı Wladyslaw Grochowski, ülkesindeki düşen doğum oranını artırmak amacıyla 'Arche Nesli' adlı program başlattı. Grochowski, otellerinde hamile kalan konuklara bebek eşyaları ve kutlama alanları sağlayacağını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Polonyalı iş adamından ilginç teşvik! Otelinde hamile kalan çifte kesenin ağzını açtı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 17:08

Polonyalı iş adamı Wladyslaw Grochowski, ülkesindeki düşük doğum oranını artırmak amacıyla 5 yıl süreli bir kampanya başlattı. Bünyesinde 23 otel ile inşaat şirketlerini barındıran Arche Group'un sahibi Wladyslaw Grochowski, otellerinde konaklarken hamile kalan konuklarına otellerinde vaftiz töreni ve doğum günü kutlamaları için ücretsiz salon temin edeceklerini duyurdu.

"Arche Nesli" adı verdikleri program kapsamında bebek çeyiz seti ve bebek arabaları da vereceklerini belirten Grochowski, programdan yararlanabilmek için ebeveynlerin kendilerine bağlı otellerden herhangi birinde kaldıklarını kanıtlamaları ve bebeğin otelde kaldıkları tarihten sonraki 300 gün içinde dünyaya gelmesi gerektiğini söyledi.

Polonyalı iş adamından ilginç teşvik! Otelinde hamile kalan çifte kesenin ağzını açtı

KESENİN AĞZINI İYİCE AÇTI

Polonyalı iş adamı, şirket çalışanları ile kendilerinden ev satın alacak müşteriler içinse kesenin ağzını açtı. Grochowski, önümüzdeki 5 yıl içerisinde tüm şirket çalışanları ile oturmak amacıyla Arche Group'un yaptığı evlerden satın alacak müşterilere doğacak her çocuk için bir kereye mahsus 10 bin zloti (yaklaşık 115 bin Türk lirası) ödeyeceklerini bildirdi.

Sosyal medya hesabından iş dünyasını ülkesindeki olumsuz demografik eğilimi durdurmayı amaçlayan programlarla toplumsal sorunlara daha güçlü şekilde dahil olmaya çağıran Grochowski, ayrıca her doğacak çocuk için Zamek Janow Podlaski, Palac i Folwark Lochow'da dikilecek ağaçlardan oluşacak parklar kuracaklarını söyledi.

Polonyalı iş adamından ilginç teşvik! Otelinde hamile kalan çifte kesenin ağzını açtı

DOĞUM ORANI EN DÜŞÜK SEVİYEDE

İstatistik Kurumu GUS, Aralık 2024 sonu itibarıyla ülke nüfusunun bir önceki yıla göre 157 bin azalarak 37.49 milyon olduğunu açıkladı. Aynı dönemde gerçekleşen doğum sayısı ise 252 bin ile İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye indi. Doğum sayısı 2023'te yaklaşık 272 bin, 2022'de ise yaklaşık 306 bin olarak açıklanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İlk genel nüfus yazımı 1904 yılında mı yapıldı?
İstanbul'da doğum skandalı: Doktor hamile kadınların haberi olmadan bunu yaptı
ETİKETLER
#doğum oranı
#polonya
#Sosyal Sorumluluk
#Bebek Çeyiz Seti
#Ebeveynlik Desteği
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.