24°
İstanbul'da doğum skandalı: Doktor hamile kadınların haberi olmadan bunu yaptı

İstanbul'da özel bir hastanede yaşanan doğum skandalı ortaya çıktı. Kadın doğum uzmanının hamile kadınların haberi olmadan ilaç vererek erken doğuma neden olduğu tespit edildi. Sağlık Bakanlığı şikayetler üzerine harekete geçti.

Sancaktepe'de özel bir hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı Dr. P.Ç. hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre, doktor, bazı hastaların bilgisi dışında muayene sırasında vajinal yoldan ilaç uygulayarak erken doğuma sebep oldu. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, gelen şikâyetler üzerine hastanede kapsamlı inceleme başlattı.

İstanbul'da doğum skandalı: Doktor hamile kadınların haberi olmadan bunu yaptı

40 HAFTA SÜRMESİ GEREKEN GEBELİKLER ERKEN SONLANDIRILDI


Eylül 2025'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan şikâyette, 2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğumun gerçekleştiği ve bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani normal süresinden önce yapıldığı öne sürüldü. Normal şartlarda 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin bazılarının erken sonlandırıldığı, bu nedenle bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı ve kalıcı sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

DOĞUMA YOL AÇAN İLAÇ KULLANILDI

Şikâyetlerde özellikle muayene sırasında bazı hastalara, bilgileri olmadan vajinal yoldan "Cytotec" isimli ilacın uygulandığı öne sürüldü. Sancı başlatıp kısa sürede doğuma yol açabilen bu ilacın, yalnızca süresi dolmuş gebeliklerde veya doğum sonrası kullanılabileceği; erken doğumlarda ise hem anne hem de bebek açısından ciddi riskler taşıdığı belirtildi.

İstanbul'da doğum skandalı: Doktor hamile kadınların haberi olmadan bunu yaptı

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ


Eylül 2025'te gelen ihbarın ardından Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hastanede hasta dosyaları ve tıbbi kayıtları incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda Dr. P.Ç. ve hastane hakkında idari soruşturma başlatıldığı, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

İstanbul'da doğum skandalı: Doktor hamile kadınların haberi olmadan bunu yaptı

KADIN DOĞUM BÖLÜMÜ KAPATILDI


Skandal iddiaların ardından hastanenin kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin süresiz olarak kapatıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanedeki incelemelerin devam ettiğini ve personelin ifadelerinin alınmaya başlandığını açıkladı. Olayla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

