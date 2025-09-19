Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

İlk genel nüfus yazımı 1904 yılında mı yapıldı?

Türkiye'nin gündeminde yer alan ilk genel nüfus yazımı tarihi araştırılırken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan bilgileri sizler için derledik.

İlk genel nüfus yazımı 1904 yılında mı yapıldı?
'nin nüfusu günden güne artarken ilk genel yazımının 1904 yılında olup olmadığı da merak edildi.

İLK GENEL NÜFUS YAZIMI 1904 YILINDA MI YAPILDI?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 1902 yılında çıkartılan Sicil-i Nüfus Nizamnamesi çerçevesinde 1904 sayımı gerçekleştirildi.

İlk genel nüfus yazımı 1904 yılında mı yapıldı?

Genel Müdürlük sitesinde yer alan bilgi şöyle:

"1883'ten 1904 yılına kadar nüfus sayımları, bölgesel olarak yapılırken 1904 yılında ilk genel nüfus sayımı yapıldı. Ayrıca bu sayım, kadın-erkek nüfusuna dair en geniş verilere sahip yazım olmuştur. 1904 yılı genel nüfus yazımlarında nüfus memurları, köy ve mahalleleri ev ev gezmiş ve hanelerdeki kişileri "müsvedde" olarak adlandırılan defterlere kaydetmiştir. Sonrasında bu defterdeki veriler, Nüfus Müdürlüklerinde kullanılan Esas Nüfus Kütüklerine aktarılmıştır. Bu defterler, 1883 sayımında tutulan Atik Defterlerin yerini almıştır."

İlk genel nüfus yazımı 1904 yılında mı yapıldı?

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU KAÇ 2025?

1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Türkiye'nin güncel nüfusu 85.824.854. 2024 yılında artış oranı %0.34 olurken, 2023'te ölüm oranı 6.2 ölüm/1,000 nüfus oldu. Ülkemizde yaş ortalaması artarken 0-14 yaş grubu 2007'de nüfusun yüzde 26,4'ünü oluştururken 2023'te yüzde 21,4'üne, 2025'te de yüzde 20,6'sına karşılık geliyor.

