 Dilek Ulusan

Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'a hapis şoku!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak kız kardeşinin hapis haberiyle gündeme geldi. Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ, eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla cezaevine gönderildiği iddia edildi.

22.10.2025
saat ikonu 13:29
22.10.2025
saat ikonu 13:36

Ünlü oyuncu 'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ, hukuki bir süreçle gündeme geldi. İddiaya göre Tatlıtuğ, eski eşinin sevgilisine uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN KIZ KARDEŞİ CEZAEVİNE GİRDİ

Sunucu İlknur Özkuş'un haberine göre, Melisa'nın eski eşinin sevgilisine uyguladığı şiddet olayına karışması sonrası tutuklandığı öğrenildi. Sunucu İlknur Özkuş, aynı koğuşta kalan bir kişinin kendisini arayarak bu bilgiyi verdiğini ileri sürdü.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'a hapis şoku!

Bir süre Hendek Cezaevi'nde kalan Melisa'nın, kaynaklarının verdiği bilgiye göre dün edildiği bildirildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'a hapis şoku!

Konuya dair ne Kıvanç Tatlıtuğ'dan ne de aile üyelerinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'a hapis şoku!
