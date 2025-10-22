Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'a hapis şoku!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ, hukuki bir süreçle gündeme geldi. İddiaya göre Tatlıtuğ, eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN KIZ KARDEŞİ CEZAEVİNE GİRDİ

Sunucu İlknur Özkuş'un haberine göre, Melisa'nın eski eşinin sevgilisine uyguladığı şiddet olayına karışması sonrası tutuklandığı öğrenildi. Sunucu İlknur Özkuş, aynı koğuşta kalan bir kişinin kendisini arayarak bu bilgiyi verdiğini ileri sürdü.

Bir süre Hendek Cezaevi'nde kalan Melisa'nın, aile kaynaklarının verdiği bilgiye göre dün tahliye edildiği bildirildi.

Konuya dair ne Kıvanç Tatlıtuğ'dan ne de aile üyelerinden herhangi bir açıklama gelmedi.