CHP'li belediyelere rüşvet soruşturmasında çarpıcı iddia! Zeydan Karalar şehri bile değiştirmiş

Yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla çalkalanan CHP'li belediyelerle ilgili her gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" olarak bilinen soruşturmada hazırlanan iddianamede görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde temizlik işlerini alan firmadan başkalarının üzerinden 11 işlemle toplam 4 milyon 500 bin TL rüşvet aldığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında toplam 200 şüpheliyi tespit etti; bunlardan 40’ı tutuklu bulunuyor. Karalar’a yönelik olarak ise rüşvet suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İDDİANAMENİN AYRINTILARI

İddianamede, temizlik ihalesini alan Baki N.’nin ifadesine geniş yer verildi. Baki N., Seyhan Belediyesi’nde ihalelere katıldığını, temizlik işlerini üstlenen firmasının hak ediş ödemelerini almakta zorluk yaşadığını belirtti.

Baki N., Karalar’ın “Her ay belirli bir miktarın ödenmesi gerekir” diyerek ödemelerin yapılması için o dönemde belediyede görevli Özcan Z. ile süreci yürütmelerini istediğini ifade etti. Ödemeler, Hamit Ü. ve proje yöneticisi Adnan Tan D. aracılığıyla gerçekleştirildi ve bazı ödemeler için Karalar’ın İstanbul’a gidip parayı teslim aldığı, ardından Adana’ya döndüğü öne sürüldü.

Savcılık, HTS ve baz kayıtlarıyla yapılan analizler sonucunda ödemelerin rüşvet niteliğinde olduğunu ve şüphelilerin bu işlemlerde aktif rol oynadığını belirledi. İddianameye göre, Karalar’ın yönlendirmesiyle paralar Özcan Z.’ye teslim edildi ve süreç, örgüt yapısı içinde organize bir şekilde yürütüldü.

KARALAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Karalar ise iddianamedeki suçlamaları reddetti. Savunmasında, Baki N. ile sadece bir kez görüştüğünü ve hiçbir şekilde rüşvet almadığını söyledi. Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde de, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de kimseye rüşvet talep etmediğini savundu.

İddianame, Adana ve İstanbul kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Soruşturmanın, “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” olarak bilinen ve şehirde geniş bir etki alanına sahip grubun mali işlemlerini ortaya koymayı hedeflediği belirtildi. İddianame, belediyelerdeki ihale süreçlerinin şeffaflığı ve yolsuzlukla mücadele açısından da önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

Savcılık, iddianamede şüphelilerin hesap hareketlerini, banka dekontlarını, telefon sinyallerini ve baz kayıtlarını delil olarak sundu. Ayrıca ödemelerin tarihleri, şüpheliler arasındaki görüşmeler ve paraların teslimiyle ilgili ayrıntılar da iddianamede yer aldı.

İddianame, önümüzdeki günlerde mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde Karalar ve diğer şüpheliler hakkında yargı süreci başlayacak. Kamuoyu, sürecin seyrini yakından takip ediyor.