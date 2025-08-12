Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Antalya belediyesine yeni operasyon! Milyonluk rüşvet iddiası

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Belediye ihaleleri üzerinden dönen 195 milyon TL'lik dev rüşvet zinciri ortaya çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Antalya belediyesine yeni operasyon! Milyonluk rüşvet iddiası
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 10:10

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında yeni bir dalga operasyon bugün gerçekleştirildi. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleleri üzerinden dönen 195 milyon TL'lik dev rüşvet zinciri ortaya çıkarıldı. Antalya İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bugün gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde ve işyerlerinde aramalar yapıldı.

Soruşturma, süreçlerinden altın kasalarına ve lüks araç alımlarına uzanan çarpıcı detaylar içeriyor. Savcılık, eldeki bilgi ve belgeler kapsamında 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyım atanmasını talep ediyor.

Antalya belediyesine yeni operasyon! Milyonluk rüşvet iddiası

İHALE SONRASI MİLYONLUK RÜŞVET İDDİASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonunun son dalgasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek'e 195 milyon TL rüşvet verdiği kaydedildi.

Yapılan teknik incelemelerde paraların, Finike'deki bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı bir kısmının ise elden teslim edildiği öğrenildi. Paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı tespit edildi.

KUYUMCULAR ÜZERİNDEN PARA AKLAMA

Soruşturma kapsamında şüphelilerin para transferlerini sahte döviz alım-satım ya da hurda altın satışı gibi gösterdiği; kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümü, lüks araç alımlarında kullanıldığı öğrenildi. Araçlar önce farklı isimler üzerine tescil edildi, ödemeler ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldı.

Antalya belediyesine yeni operasyon! Milyonluk rüşvet iddiası

Şüpheli iş insanı verdiği ifadesinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Gökhan Böcek'e rüşvet amacıyla kendisinin 55 milyon TL ve ortağının 80 milyon TL rüşvet transferlerini ve bu bağlamda bir döviz firması üzerinden hareket ettiklerini itiraf etti.

Şüpheli iş insanı para transferlerinin detaylarına dair ayrıntılı bilgiler verirken bu paraların belediyede ile sorunların çözülmesi, arsa ve inşaat izinleri gibi konularda "ilişki" kurmak amacıyla vermek durumunda kaldıklarını teyit etti.

Başka bir iş insanının ise İzmir'de yaşadığı; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bir ihalesinden 3 gün gelip yine aynı dövizciden 10 milyon TL, ihale sonrası ise 15 milyon TL tutarlı düzmece bir işlem yaptığı öğrenildi.

Savcılık ihale öncesi ve sonrası yapılan işlemleri incelemeye alarak bu işlemlerin yolsuzluk soruşturması kapsamında verilmiş rüşvetler olduğunu tespit etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rezan Epözdemir soruşturmasında yeni detay! 150 bin dolar rüşvet iddiası: Tanık ifadesine ulaşıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu! 3 kişi daha gözaltında
ETİKETLER
#antalya
#ihale
#rüşvet
#yolsuzluk
#Büyükşehir Belediyesi
#Rüşvet Operasyonu
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.