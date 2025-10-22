CHP'nin rüşvet çarkı dudak uçuklatıyor! Otel ruhsatı karşılığında yüz binlerce dolar iddiası

CHP'li 7 belediye başkanının battığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. "Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 579 sayfalık iddianameye, CHP'li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın rüşvet aldığı iddia edildi.

Akpolat'ın ilçede faaliyet gösteren köklü inşaat şirketlerinin projelerine yapı ruhsatı çıkarılması karşılığında toplamda 5 milyon 50 bin dolar (güncel kurla 212 milyon lira) ve 32 milyon lira (762 bin dolar) rüşvet aldığı öne sürüldü.

Bayer-Kocadağ Yatırım Ortaklığı Boulevard Balmumcu Projesi'nde yapı ruhsatı verilmesi karşılığında Akpolat'ın 4 milyon dolar aldığı belgelendiği iddia edildi.

Mesa Şirketler Grubu Kent Etiler Projesi'nde, İBB ve KİPTAŞ koordinasyonunun sağlanması, yıkım ruhsatı düzenlenmesi ve yıkım işleminin Beşiktaş Belediyesi'ne taşere edilmesi karşılığında Rıza Akpolat'a 1 adet ev ve yüklü miktarda rüşvet verildiği, işlemler sonrasında ise aşevine bağış adı altında 20 milyon lira aktarıldığı iddia edildi.

MANDARİN'E İŞLETME RUHSATI

Akpolat, ÖZ-AK Gayrimenkul'den yapı ruhsatının düzenlenmesi sürecinde, plan tadiline istinaden 12 milyon lira rüşvet aldı.

Kaçak yapı olmasına rağmen Kuruçeşme'de bulunan Mandarin Hotel'e işletme ruhsatı verilmesi için Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz koordinesinde 750 bin dolar Akpolat'a aktarıldı. ASTAŞ Grup tarafından Etiler'deki Polis Okulu inşaat sahasında kalan tali yolun alımı için de 300 bin dolar elden alınarak Akpolat'a iletildi.

İddianameye göre Rıza Akpolat, tespit edilen bazı mal varlıklarından anlaşılacağı üzere, belediye başkanlığı görevini haksız kazanç kapısına çevirdi.

'AŞEVİNE YEMEK DAĞITIMI' DİYE RESTORANDAN PARA AKLADI

Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ ifadesinde, "Beşiktaş Belediyesi'nde bir aşevi vardır. Her ne kadar günde 5 bin 500 kişiye yemek verdiklerini belirtseler de gerçekte bu kadar yemek hiçbir zaman dağıtılmadı.

Aşevine yapılan resmi ve gayri resmi bağışlar araştırıldığında bu firmaların çoğunun belediye ile iltisaklı olup ruhsatla ilgili sorunları bulunduğu görülecektir. Akpolat'ın yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, en büyük parayı aşevi ve ruhsattan toplayıp sahibi olduğu Park Fora Restoran üzerinden aklıyordu" dediği iddia edildi.

Akpolat'ın Etiler Maya Rezidans'ta 3 yıl önce, yaklaşık 16 milyon liraya satın aldığı evi de eşi Yeşim Akpolat'la evlenmeden önce kardeşi Kazım Gökhan Yankılıç adına yaptırdığı ortaya çıktı. Akpolat'ın rüşvet paralarıyla aldığı rezidans dairesini, "gizli kasa" olarak kullandığı öne sürüldü.